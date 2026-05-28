Sürekli iş değiştirenler dikkat... Boşanma davasında emsal karar

28.05.2026 13:04:00
İHA
Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, iş şartlarını bahane ederek istifa edip sürekli iş değiştiren ve eşine ilgisiz davranan erkeği tam kusurlu bularak çiftin boşanmasına hükmetti.
Bir süredir evin içinde iki yabancıymış gibi yaşayan çiftten genç kadın, Aile Mahkemesi’ne başvurarak boşanma davası açtı. Davacı kadın, erkeğin sürekli alkol alarak kendisine hakaret ve küfür ettiğini söyledi. Evin ihtiyaçlarını karşılamadığını, kayınvalidesini suçlayıp çevreye onun hakkında dedikodular yaydığını dile getirdi.

Mahkemede ifade veren davacı kadın, eşinin sürekli iş değiştirdiğini öne sürdü. Davalı erkek ise, hakkındaki iddiaların doğru olmadığını ve tarafların aynı evde yaşamaya devam ettiklerini belirterek, davanın reddine hükmedilmesini talep etti.

ERKEK AĞIR KUSURLU BULUNDU

Mahkeme, kadının talebini yerinde bulup çiftin boşanmasına hükmetti. Davalı erkek de kararı temyiz etti. Devreye giren Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, eşine ilgi göstermemek ve sürekli iş değiştirmenin boşanma sebebi olduğuna dikkat çekti.

Erkeğin ağır kusurlu olduğu vurgulanan Yargıtay kararında, Aile Mahkemesi’nin hükmünün yerinde olduğuna dikkat çekilerek, erkeğin temyiz başvurusunun reddine hükmetti.

Kararda, "Davalı erkeğin evliliğin fiilen devam ettiği sürece birlik görevlerini ağır şekilde ihmal ettiği, eşine ilgi göstermediği, sürekli alkol kullandığı, düzenli bir şekilde çalışmadığı ve sürekli iş değiştirdiği ortadadır. Taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkân vermeyecek nitelikte bir geçimsizliğin mevcut ve sabit olduğu ve davacı kadının davasının kabulüne hükmeden ilk derce mahkemesi kararında isabetsizlik görülmemiştir" denildi.

Yargıtay 2'nci Hukuk Dairesi, evlilik öncesinde psikolojik tedavi gördüğünü ve ilaç kullandığını eşinden gizleyen kadının, boşanmaya neden olan olaylarda tam kusurlu olduğuna karar verdi.
Yargıtay 10. Hukuk Dairesi, çalışanları yakından ilgilendiren emsal bir karar aldı. Bu kararla birlikte çoğu zaman "kalıcı engelin yoksa tazminat da yok" diye bilinen yanlış algı, yüksek mahkemenin bu içtihadıyla artık geçerliliğini yitirdi. İşte ayrıntılar...
Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, işçinin, şirkete ait telefon üzerinden iş arkadaşları ve patronu hakkındaki yazışmaları gerekçe gösterilerek iş akdinin feshedilmesini haksız buldu.