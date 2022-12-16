Süresiz nafaka nedir? Evlilik sözleşmesinin şartları nelerdir?
Avukat Onur Cingil, haber serimizin bu bölümünde nafaka, boşanma davaları ve velayet değişimi ile ilgili sıkça sorulan soruların ayrıntılarını Cumhuriyet'e özel açıklamalarla yanıtlayarak yurttaşların merak ettiği konuları aydınlattı.
Avukat Onur Cingil, evlilik hayatı ve boşanma sürecinin sonrasında yaşanan problemlerle ilgili merak edilenleri Cumhuriyet TV ekranında açıkladı. Nafaka, evlilik sözleşmesi ve velayet gibi kavramlara değinen Cingil, birçok önemli konuda yanlış bilgilendirmeler nedeni ile hata yapıldığını da belirtti.
"VELAYETİN DEĞİŞTİRİLMESİ KOŞULLARIN DEĞİŞMESİYLE BAĞLANTILIDIR"
Velayet değişimi ile ilgili bilgi veren Cingil, "Eğer anlaşmalı boşanma olmamışsa, taraflar mahkemenin kararını uygulamak zorundadır. Velayet değiştirme noktası boşanma davasında görülen şartların değişmesiyle söz konusu olabilir. Anne ve babanın velayetiyle ilgili bazı ekonomik ve sosyal kıstaslara bakılır. Çocuğun ihtiyaçlarının karşılanması açısından velayetin değiştirilmesi koşulların değişmesiyle bağlantılıdır" ifadelerini kullandı.
Ekonomik yönden çocuğun bakımına katkı sağlayamayacak kişinin ekonomik durumunun değişmesi halinde velayet değişiminin de gerçekleşebileceğini aktaran Cingil, sözlerine şu şekilde devam etti:
"Velayet sahibi olan kişi velayeti alma şartlarını kaybetmiş olabilir. Ev hayatı ve kişinin özel hayatı da önemlidir. Eğer bu olgulard farklılık varsa aile mahkemesine başvurularak velayetin değiştirilmesi talep edilebilir."
SÜRESİZ NAFAKA NEDİR?
Nafaka türleri ile ilgili konuşan Cingil, evlilikte çocuk bulunmuyorsa yoksulluk nafakasının devreye girdiğini ve çocuk yoksa iştirak nafakasından söz edilmeyeceğini belirti.
Süresiz nafaka diye bir kavramın hukuki bir kavram değil, halk arasında dile getirilen bir söylem olduğunu anlatan Cingil, "Genelde bu, kadının çalışma hayatında daha az olmasından da kaynaklanabilir ama erkeğe de nafaka bağlanabilir. Süresiz olması demek, bu koşulların devam ediyor olması demek. Asıl tartışılması gereken nokta, nafakaya ihtiyaç duyulmayacak bir toplum düzeninin yaratılmasıdır" dedi.
EVLİLİK SÖZLEŞMESİ YAPILMAZSA NE OLUR?
Taraflardan biri ekonomik durumunu kendi lehinde tutmak istiyor ve birçok noktada bu sınırları çizmek istiyorsa evlilik sözleşmesine başvurulduğunu aktaran Cingil, tarafların bu sözleşmeye başvurmak istemelerinin veye istememelerinin kararının kendilerine bağlı olduğunu söyledi. Bu sözleşmenin anlaşmalı bir şekilde iki tarafın isteğiyle yapıldığını belirten Cingil, konuşmasına şu şekilde son verdi:
- Sözleşme yapılmazsa evlilik içerisinde edinilen mallar taraflar arasında bölünür.
- Evlilik sözleşmesi mal rejiminin genel kuralını ortadan kaldıran bir olgudur ve ihtiyaca binaen doğmuştur.
Video Haberler
- Tunceli’de sokak köpeği, kediyi emzirdi
- 2 bin 700 kanser hastasına ücretsiz peruk ulaştırdılar
- Yaptığı teleskopla güneş ve ayı yıl boyunca görüntülüyor
- Palandöken, sezonu suni karla açtı
- Hindinin fiyatı, kilosuna göre bin lirayı buluyor
- Özel öğrencilere okul bahçesinde doğayla iç içe eğitim
- Halit Kıvanç'ın adı stada verildi
- Lastikçinin fırladığı an kamerada
- Tarihi hamamda mahsur kalan 5 yavru köpek kurtarıldı
- Toros Dağları'ndan alıç topluyorlar
En Çok Okunan Haberler
-
- Emniyet '25 bin' dedi, İBB farklı rakam verdi
- İstanbullu iradesine sahip çıktı
- Yusuf Ziya Gümüşel'in ilk ifadeleri ortaya çıktı!
- Kylian Mbappe taraftardan özür diledi...
- İmamoğlu davasında savcı istinafa gidecek
- İmamoğlu'ndan tarihi buluşmada ilk açıklama
- Özgenç, Erdoğan'dan beklentisini açıkladı
- İmamoğlu sessizliğini bozdu!
- Erdoğan'dan EYT ve asgari ücret açıklaması
- 12 gün sonra tutuklandılar!