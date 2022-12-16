Süresiz nafaka nedir? Evlilik sözleşmesinin şartları nelerdir?

16 Aralık 2022 Cuma, 10:42

Avukat Onur Cingil, evlilik hayatı ve boşanma sürecinin sonrasında yaşanan problemlerle ilgili merak edilenleri Cumhuriyet TV ekranında açıkladı. Nafaka, evlilik sözleşmesi ve velayet gibi kavramlara değinen Cingil, birçok önemli konuda yanlış bilgilendirmeler nedeni ile hata yapıldığını da belirtti.

"VELAYETİN DEĞİŞTİRİLMESİ KOŞULLARIN DEĞİŞMESİYLE BAĞLANTILIDIR"

Velayet değişimi ile ilgili bilgi veren Cingil, "Eğer anlaşmalı boşanma olmamışsa, taraflar mahkemenin kararını uygulamak zorundadır. Velayet değiştirme noktası boşanma davasında görülen şartların değişmesiyle söz konusu olabilir. Anne ve babanın velayetiyle ilgili bazı ekonomik ve sosyal kıstaslara bakılır. Çocuğun ihtiyaçlarının karşılanması açısından velayetin değiştirilmesi koşulların değişmesiyle bağlantılıdır" ifadelerini kullandı.

Ekonomik yönden çocuğun bakımına katkı sağlayamayacak kişinin ekonomik durumunun değişmesi halinde velayet değişiminin de gerçekleşebileceğini aktaran Cingil, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Velayet sahibi olan kişi velayeti alma şartlarını kaybetmiş olabilir. Ev hayatı ve kişinin özel hayatı da önemlidir. Eğer bu olgulard farklılık varsa aile mahkemesine başvurularak velayetin değiştirilmesi talep edilebilir."

SÜRESİZ NAFAKA NEDİR?

Nafaka türleri ile ilgili konuşan Cingil, evlilikte çocuk bulunmuyorsa yoksulluk nafakasının devreye girdiğini ve çocuk yoksa iştirak nafakasından söz edilmeyeceğini belirti.

Süresiz nafaka diye bir kavramın hukuki bir kavram değil, halk arasında dile getirilen bir söylem olduğunu anlatan Cingil, "Genelde bu, kadının çalışma hayatında daha az olmasından da kaynaklanabilir ama erkeğe de nafaka bağlanabilir. Süresiz olması demek, bu koşulların devam ediyor olması demek. Asıl tartışılması gereken nokta, nafakaya ihtiyaç duyulmayacak bir toplum düzeninin yaratılmasıdır" dedi.

EVLİLİK SÖZLEŞMESİ YAPILMAZSA NE OLUR?

Taraflardan biri ekonomik durumunu kendi lehinde tutmak istiyor ve birçok noktada bu sınırları çizmek istiyorsa evlilik sözleşmesine başvurulduğunu aktaran Cingil, tarafların bu sözleşmeye başvurmak istemelerinin veye istememelerinin kararının kendilerine bağlı olduğunu söyledi. Bu sözleşmenin anlaşmalı bir şekilde iki tarafın isteğiyle yapıldığını belirten Cingil, konuşmasına şu şekilde son verdi: