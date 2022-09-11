Yargıtay'dan kritik 'velayet' kararı
Yüksek Mahkeme, çocukların ihtiyaçlarının karşılanmasının velayet sebebi sayılamayacağına hükmetti.
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, çocuklara babanın ailesi tarafından maddi yönü ile daha iyi bakılıyor olmasını velayet nedeni sayan yerel mahkemenin kararını bozdu.
Türkiye gazetesinden Yeşim Eraslan'ın haberine göre; İstanbul Anadolu 9. Aile Mahkemesi'nde görülen boşanma davasında, koca ve kadın birbirlerini suçlayarak boşanmak istediklerini ve çocuklarının velayetinin de kendisine verilmesini istedi. Mahkeme çifti boşadı ve "Çocukların babalarının yanında kalmasının onların yararına olduğu" gerekçesiyle velayeti babaya verdi.
İtiraz üzerine davaya bakan Yargıtay, velayet hükmünü bozdu. Yerel mahkeme direnince dosya Yargıtay Hukuk Kurulu'na geldi.
İHTİYAÇLARIN KARŞILAMASI VELAYET SEBEBİ SAYILAMAZ
Dosyayı inceleyen Kurul, yerel mahkemenin kararını bozarak, çocukların ihtiyaçlarının karşılanmasının velayet sebebi sayılamayacağına hükmetti. Velayette anne ile babanın istek ve beyanlarından ziyade çocuğun menfaatlerinin dikkate alınmasının zorunlu olduğuna işaret eden Kurul, maddi durumun iyiliğinin tek başına delil olamayacağını belirtti.
Çocukların anne yanında kalmasının onların bedeni, fikri ve ahlaki gelişmesine engel olacağı yönünde ciddi delilleri bulunmadığına dikkat çekilen kararda "Küçük yaşta evlendirilip üst üste dünyaya gelen üç çocuğuna kavuşmak için mücadele eden bir annenin varlığı yadsınarak sırf ortak çocukların davalı babanın ailesi tarafından bakım, eğitim ve sağlık ihtiyaçlarının yeteri kadar karşılanıyor olması sebebiyle fiilen velayet hakkını kullanmayan babaya velayetin tevdi edilmesi doğru görülmemiştir" denildi.
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