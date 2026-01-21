Suriye mesajı dikkat çekti: Trump ile Erdoğan görüşmesinde neler konuşuldu?

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Türkiye ile ABD ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeleri ele alındı.

"HUZURLU BİR SURİYE BÖLGENİN İSTİKRARINA KATKI SAĞLAR"

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamda göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin Suriye’deki gelişmeleri yakından takip ettiğini, Suriye’nin birlik, beraberlik ve toprak bütünlüğünün Türkiye için önemli olduğunu belirtti.

Görüşmede ayrıca IŞİD ile mücadele ve Suriye’nin hapishanelerindeki IŞİD'lilerin durumu da ele alındı. Erdoğan, bütün unsurlarıyla birlikte kalkınan, terörden arındırılmış, huzurlu bir Suriye’nin bölgenin istikrarına da katkı sağlayacağını ifade etti.

Erdoğan, Gazze’de barışın tesisine yönelik çabaların devam ettiğini, Türkiye’nin bu konuda ABD ile eş güdüm içinde hareket etmeyi sürdüreceğini belirtti.

Erdoğan, Gazze Barış Kurulu’na daveti nedeniyle ABD Başkanı Trump’a teşekkür etti.

TRUMP 'ÇOK SEVDİĞİM' DEMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, görüşme öncesi bir basın toplantısında "Kendisini çok sevdiğim Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çok önemli bir telefon görüşmem var" ifadelerini kullanmıştı.

Trump, aynı basın toplantısında Suriye'deki Kürtlerle ilgili bir soru üzerine, ABD olarak, bu ülkedeki Kürtlere yeterince destek sağladıklarını ifade etmişti.

Trump, "Kürtleri severim ama şunu anlamanız gerekir ki; Kürtlere çok büyük miktarda para ödendi, petrol ve başka şeyler verildi. Yani bunu bizim için değil, daha çok kendileri için yaptılar, ancak biz Kürtlerle iyi geçiniyoruz ve Kürtleri korumaya çalışıyoruz" diye konuşmuştu.