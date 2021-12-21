Suriye'de IŞİD tarafından yakılarak katledilen Fethi Şahin jandarma muhbiri miydi?

21 Aralık 2021 Salı, 13:09

Gazeteci İsmail Saymaz, Halk TV'de "IŞİD'in yaktığı er Şahin, jandarmanın muhbiri miydi?" başlıklı dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

Saymaz yazısında, Suriye'de IŞİD tarafından 2016 yılında yakılarak katledilen askerlerden Fethi Şahin’in babası Mehmet Şahin'in mahkemede verdiği ifadeye yer verdi.

Baba Şahin'in ifadesinde "Oğlum jandarmaya muhbirlik yapıyormuş. Bu nedenle esir alınmış" dediği aktarıldı. Saymaz, "Baba Mehmet Şahin'in anlatımından, Şahin'in jandarmanın haber elemanı olduğu ve istihbarat için IŞİD'e sızdırıldığı anlaşılıyor" ifadelerini kullandı.

Saymaz'ın tutanaktan Mehmet Şahin'in sözlerini aktardığı kısım şöyle:

"Oğlum askerden çürük raporu alarak gelmişti. 2015 yılında oğlum bana, 'Sözüm var, Suriye'de çalışacağım' diyerek, yanımızdan ayrıldı. Yanma olayından önce oğlum IŞİD'in eline düşmüş. IŞİD'in kurduğu cezaevi gibi kuruma oğlumu almışlar. Oğlumla birlikte Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) komutanının kardeşi de IŞİD'in eline esir düşmüş. Oğlum telefon numaramı vermiş. Beni aradılar, Kilis'e çağırdılar. Kilis'e gittim. ÖSO komutanı olduğunu söyleyen kişi ile görüştüm.

Bana Türkiye adına çalıştıklarını söylediler. Ancak Türk değil, yabancıydılar. Türkçe konuşmayı bilmiyorlardı. ÖSO'nun komutanının kardeşi rehine karşılığı serbest bırakılmış. Kendisiyle konuştum. 'Oğlumu neden IŞİD esir aldı?' diye sordum. 'Bana muhbirlik yaptığı ve silahlı olduğu' için yakalandı' (dedi.) Jandarma istihbarat olarak çalışıyormuş. Oğlum jandarmaya muhbirlik yapıyormuş. Bu nedenle esir alınmış. Oğlumu kurtaracaklarını söylediler. 'Önce Allah, sonra bize güven' dediler.

Kilis'ten döndükten birkaç ay sonra yanma olayı meydana geldi. Devlet oğlumun sağ ya da ölü olduğunu bildirmedi. Resmi kayıtlarda oğlum sağ hala gözükmektedir. BİMER ve CİMER vasıtasıyla talepte bulundum. Herhangi bir bilgilendirme yapılmadı."