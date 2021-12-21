Adana’da IŞİD operasyon: 13 gözaltı kararı

Adana’da yürütülen terör örgütü IŞİD soruşturması kapsamında Suriye’de örgüt içerisinde faaliyette olduğu Türkiye’ye illegal yollardan giriş yaptığı belirlenen 13 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarttı. Şafak vakti yapılan operasyonla çok sayıda kişi yakalandı.