Suriye'de katledilen Aleviler için gıyabi cenaze erkanı

Alevi Düşünce Ocağı, Suriye’nin Lazkiye, Tartus kentlerinde gerçekleştirilen Alevi katliamında hayatını kaybedenler için cemevlerinde anma ve gıyabi cenaze erkânı yürütülmesi çağrısında bulundu.

Suriye'de katledilen Aleviler için gıyabi cenaze erkanı
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 13.03.2025 - 15:59

Alevi Düşünce Ocağı’ndan yapılan açıklamada, 8 Aralık’ta HTŞ’nin Şam’ı ele geçirmesinden sonra önce Hama ve Humus bölgelerinde Alevilere yönelik tekil ama süreklilik gösteren infazlar gerçekleştirildiği, hala akıbeti bilinmeyen insanlar bulunduğu ve Alevilerin insanlık dışı kötü muamelelere maruz kaldığını belirtildi. 

6 Mart’tan sonra da öldürme, işkence, kötü muamelenin toplu katliama dönüştüğünün ifade edildiği açıklamada, Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’nin raporlamasına yer verildi.

Açıklamada, toplam can kaybının 1383’e ulaştığının raporlandığı, Birleşmiş Milletler gözlemcilerinin de henüz tam rakam bilinmemekle birlikte binden fazla sivil ölüm gerçekleştiğine dair tespit yaptığı belirtildi.

Türkiye’deki Alevilerin gelişmelerden kaygı duyduğunun vurgulandığı açıklamada “Suriye’de katledilen canlarımızı anmak üzere tüm cemevlerini Perşembe günleri yapılan cem ibadetinde çerağ uyandırmaya, mersiyeler okumaya ve gıyabi cenaze erkanı yürütmeye davet ediyoruz” denildi.


Etiketler: #Alevi #Cenaze #suriye #katliam

İlgili Haberler

Son Dakika... Özgür Özel'den SDG-Suriye anlaşmasına ilişkin ilk açıklama: 'Alevilere nasıl bir teminat vereceği...'

Son Dakika... Özgür Özel'den SDG-Suriye anlaşmasına ilişkin ilk açıklama: 'Alevilere nasıl bir teminat vereceği...'
Türkiye’nin eski Şam Büyükelçisi Önhon, Suriye’deki Alevi katliamlarını değerlendirdi: ‘Türkiye Şara yönetimine çağrıda bulunmalı’

Türkiye’nin eski Şam Büyükelçisi Önhon, Suriye’deki Alevi katliamlarını değerlendirdi: ‘Türkiye Şara yönetimine çağrıda bulunmalı’
CHP’li Bulut’tan iktidara Alevi katliamı tepkisi: ‘Colani’ye ‘katillerine sahip çık’ demeni bekliyoruz’

CHP’li Bulut’tan iktidara Alevi katliamı tepkisi: ‘Colani’ye ‘katillerine sahip çık’ demeni bekliyoruz’
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler