Suriye'de katledilen Aleviler için gıyabi cenaze erkanı

Yayınlanma: 13.03.2025 - 15:59

Güncelleme: 13.03.2025 - 15:59

Alevi Düşünce Ocağı’ndan yapılan açıklamada, 8 Aralık’ta HTŞ’nin Şam’ı ele geçirmesinden sonra önce Hama ve Humus bölgelerinde Alevilere yönelik tekil ama süreklilik gösteren infazlar gerçekleştirildiği, hala akıbeti bilinmeyen insanlar bulunduğu ve Alevilerin insanlık dışı kötü muamelelere maruz kaldığını belirtildi.

6 Mart’tan sonra da öldürme, işkence, kötü muamelenin toplu katliama dönüştüğünün ifade edildiği açıklamada, Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’nin raporlamasına yer verildi.

Açıklamada, toplam can kaybının 1383’e ulaştığının raporlandığı, Birleşmiş Milletler gözlemcilerinin de henüz tam rakam bilinmemekle birlikte binden fazla sivil ölüm gerçekleştiğine dair tespit yaptığı belirtildi.

Türkiye’deki Alevilerin gelişmelerden kaygı duyduğunun vurgulandığı açıklamada “Suriye’de katledilen canlarımızı anmak üzere tüm cemevlerini Perşembe günleri yapılan cem ibadetinde çerağ uyandırmaya, mersiyeler okumaya ve gıyabi cenaze erkanı yürütmeye davet ediyoruz” denildi.