Suriyeli bir kişi sınır dışı edildi, kaçak şekilde Türkiye’ye döndü, dava açtı ve kazandı

27 Nisan 2022 Çarşamba, 02:00

Anayasa Mahkemesi (AYM), bir Suriyeli’nin hak ihlali başvurusunu karara bağladı.

AYM’nin kararına göre, A.A.A. adlı kişi, 2013’te ailesiyle Türkiye’ye geldi, 2015’te çocuğu oldu. Aile bireylerine 2015’te “geçici koruma kimlik belgesi” verildi. Ancak A.A.A., 2017’de, istihbari bilgi üzerine “genel güvenlik” gerekçesiyle sınırdışı edildi. İfadesine göre A.A.A., sınırdışı edildikten 15 gün sonra Türkiye’ye yasadışı yollardan döndü.

İSTİNAF KARARI BOZDU

Bu süreçte Türkiye’ye giriş yasağının kaldırılması için dava açan A.A.A., isim benzerliği nedeniyle sınırdışı edildiğini iddia etti. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Samsun İl Göç İdaresi’ne konuya ilişkin yazı yazan mahkemeye, aynı kimlik numarasıyla iki kişi olduğu bildirildi. Bunun üzerine mahkeme, kimlik numaraları aynı olsa da isimlerin aynı olmadığı, aynı kişi olduklarının tespit edilmediği gerekçesiyle giriş yasağını iptal etti. İstinaf ise kimlik numaralarının aynı olmasını gerekçe göstererek kararı bozdu. Bunun üzerine A.A.A., AYM’ye başvurdu. Başvuruyu değerlendiren AYM, “aile hayatına saygı hakkının ihlal edildiğine” hükmetti.

‘AİLE HAYATI’ VURGUSU

Yerel mahkemenin, Türkiye’ye giriş yasağını “A.A.A.’nın aile hayatı üzerinde doğuracağı etkiler bakımından incelemediği” aktarılan kararda, “terör soruşturmasına konu olan kişinin A.A.A. olup olmadığının ikna edici gerekçelerle ortaya konulamadığı, Türkiye’ye giriş yasağı kararının gerekçesinin aile hayatına saygı hakkı bağlamında yeterli olmadığı, kamu güvenliğinin korunması hususundaki kamusal menfaat ile aile hayatına saygı hakkı arasında dengeleme yapılmadığı” kaydedildi.