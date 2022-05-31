Suriyeli kadına tekme atan şahıs tutuklandı

31 Mayıs 2022 Salı, 18:03

Ülkesindeki iç savaştan kaçarak Gaziantep’e sığınan 70 yaşındaki Suriyeli uyruklu yaşlı kadın, kentteki ‘çocuk hırsızına benzetildiği' gerekçesiyle bir kişinin tekmeli saldırısına uğradı.

Olay üzerine Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılarak saldırganın S.Ç. olduğu tespit edildi. Yapılan operasyon ile şahıs gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

S.Ç. (39), emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye getirildi. Savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen zanlı, “Kasten Yaralama” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"PİŞMANIM''

Emniyet ifadesinde tekme attığı için pişman olduğunu belirten zanlı, “Düztepe Mahallesi'nde toplanan kalabalık grup kadının çocuk kaçırdığını söyledi. Bunu duyunca kendimi kaybettim. Bu nedenle tekme attım” ifadelerini kullandı.

Yaşlı kadının hastanede tedavisinin sürdüğü bildirildi.