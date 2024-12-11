Suriyeliler Cilvegözü sınır kapısından memleketine gidiyor... ‘Yoğunluk beklemiyorduk’

Yayınlanma: 11.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 11.12.2024 - 04:00

Hatay’a doğrudan uçakla gitmek çok olası değil. Uyarılara karşın yanlış yere yapılan havalimanı depremden sonra bir açık bir kapalı. Gün içinde İstanbul ve Ankara’dan bir sefer oluyor genelde ve bu seferlerin de son anda Gaziantep’e kaydırılması olası. Adana da kaydırma seçeneklerinden birisiydi ama Şakirpaşa Havalimanı kapandığı için o seçenek ortadan kalktı. O yüzden riske girmemek için bilet alırken Mersin sınırları içinde olan ama Mersin’in merkezine bir saat uzaklıktaki Çukurova Havalimanı’nı seçiyoruz. Mersin-Hatay normalde üç saat mesafede ama havalimanından servisle en az beş saat. Öte yandan Mersin, yaklaşık 300 bin sığınmacı kapasitesi ile konunun öznelerinden.

O yüzden bu konuda Mersin’e de değinmek gerekiyor. Zaten gelişmeler sonrası ilk açıklama yapan siyasilerden olan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Suriyelilerin geri dönüşü için uygun şartların sağlanması çağrısında bulundu. Mersin hem varlıklı hem yoksul Suriyelilerin yaşadığı yerlerden. Varlıklılara doğrudan denk gelmek kolay değil. Onlar daha çok yeni Mersin diye adlandırılan taraflarda konut ve dükkân sahibi oldular. Eski Mersin diye tanımlanan kesimlerde öbekleşen yoksul, işçi Suriyelilerin tavrı da Esenyurt’taki soydaşları ile benzer eğilimde.

Esad’ın devrilmesinden memnunlar, bir kısmı gitmeye bir kısmı en az bir süre daha kalmaya istekli. Mersin’i çok sevdiklerini belirtiyorlar. Cilvegözü sınır kapısında görünür yoğunluk dünkü gibi değil. Ancak bundaki etkenlerden birisi, Göç İdaresi’nin personel sayısını artırması ve ek mobil araç getirmesi. Konuştuğumuz yetkililer, “Böyle bir yoğunluğu beklemiyorduk. Biraz hazırlıksız yakalandık ama şimdi bunun iki katı bir talebe de hazırlıklıyız” diyor.

SÜREÇ HÂLÂ BELİRSİZ

Dün Cilvegözü’nden ülkesine dönen Suriyeli sayısının 1000 kişi olduğunu söyleyen yetkililer, bugün de sayının buna yaklaştığını belirtti. Ayrıca geçici koruma kimlik kartı olmayan Suriyeliler için de geçici ayrı bir kart çıkarılarak işlem yapılıyor. Bu yoğunluk sürecek mi, kimsenin buna şu an net bir yanıtı yok.