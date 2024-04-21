Suriye'nin ilk astronotu Muhammed Faris, Gaziantep'te öldü

Suriye’nin ilk astronotu Muhammed Faris, Gaziantep’te geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti. Uzaya giden 2’inci Arap olarak tarihe geçen Faris için yarın Fatih Camisi’nde cenaze töreni düzenlenecek.

İHA
Yayınlanma: 21.04.2024 - 11:57
Suriye'nin ilk astronotu Muhammed Faris, Gaziantep'te öldü
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Suriye’nin uzaya giden ilk astronotu olan Tümgeneral Muhammed Faris, bir seminer için gittiği Gaziantep’te geçirdiği kalp krizi sonrasında hayatını kaybetti.

Faris’in cenazesi uçakla dün akşam İstanbul’a getirildi. Arap Derneği Başkanı Metin Turan, yakınları ve Suriyeli gençler tarafından İstanbul Havalimanı’ndan alınan cenaze, gasilhaneye götürüldü.

Muhammed Faris, yarın Fatih Camisi’nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlanacak.

NE OLMUŞTU?

Suriyelilerin ilk kozmonotu olan Faris, 1987 yılında uzayda 7 gün 23 saat 8 dakika geçirerek ülkesi adına bazı deneyler gerçekleştirmişti.

Uzay yolculuğu dönüşünde ülkesinde kahraman gibi karşılanan Faris, çeşitli üniversitelerde 10 yıl boyunca dersler vermişti. 2011 yılında Esad rejiminin baskıları sonrasında Türkiye’ye sığınan Faris, Türk vatandaşlığı almıştı.


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