Surlarda dehşet! Yarım saat arayla iki kadını öldürdü, birinin kafasını kesip aşağı attı
Fatih'te Semih Çelik, İkbal Uzuner'in başını kesip Edirnekapı surlarından aşağı attı. Ardından Çelik surlardan atlayarak intihar etti. Çelik'in olay öncesi 19 yaşındaki bir kadını daha katlettiği ortaya çıktı.
Olay, 16.00 sıralarında Derviş Ali Mahallesi Fevzipaşa Caddesi'nde meydana geldi.
Edirnekapı surlarının üzerine çıkan Semih Çelik, İkbal Uzuner'in bıçakla başını kesip aşağı attı.
Ardından boğazına ip geçiren Çelik intihar etti.
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.
Fatih'te surlardan atlayarak intihar eden şüphelinin, öncesinde iki ayrı ilçede iki kadını öldürdüğü tespit edildi.
EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, bir kişinin Fatih'teki surlardan atlayarak intihar etmesiyle ilgili çalışma başlattı.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Çalışmalar sonucu, S.Ç. (19) adlı şüphelinin surlardan atlayıp intihar ettiği, intiharı öncesinde saat 15.30 sıralarında Eyüpsultan'da A.H. (19) ve saat 16.00 sıralarında da Fatih'te İ.U. (19) adlı kadınları öldürdüğü tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor."
İkbal Uzuner
ESKİ VE YENİ SEVGİLİSİNİ ÖLDÜRDÜĞÜ İDDİASI
Öte yandan Semih Çelik'in Fatih'te öldürdüğü İkbal Uzuner'in eski sevgilisi olduğu, Eyüpsultan'da öldürdüğü Ayşenur Halil'in de şuanki kız arkadaşı olduğu öne sürüldü.
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