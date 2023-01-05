Sürücü adayı otomobille duvara çarpıp takla attı! Eğitmen olay yerinden kaçtı

Antalya'nın Kepez ilçesinde sürücü adayı Ayşe Ö.'nün kullandığı otomobil, direksiyon dersi sırasında duvara çarparak ters döndü. Kazada Ayşe Ö. yaralanırken, direksiyon eğitmeni olay yerinden kaçtı.

DHA
05 Ocak 2023 Perşembe, 16:14
Sürücü adayı otomobille duvara çarpıp takla attı! Eğitmen olay yerinden kaçtı
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Antalya'nın Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana gelen olayda direksiyon dersi alan sürücü adayı Ayşe Ö.'nün kullandığı otomobil, rampa aşağı kontrolden çıkınca duvara çarpıp, ters döndü.

Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Otomobilden çıkıp bir süre bekleyen eğitmen kaçarken, araçta sıkışan Ayşe Ö. ekiplerce çıkartıldı.

Ayşe Ö., ambulansla hastaneye götürüldü. Polis, kaçan eğitmeni bulmak için çalışma başlattı.

Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.


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