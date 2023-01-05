Çeşme’de atıl bina müze olarak kente kazandırıldı

05 Ocak 2023 Perşembe, 10:09

Çeşme Belediyesi, Çeşme Cumhuriyet Meydanı’nda yıllardır atıl durumda bulunan, Gümrük Binası olarak kullanılan tarihi binayı dokusunu bozmadan aslına uygun bir şekilde yeniden hayata geçirdi.

Çeşme Kent Müzesi’nin restorasyonun tamamlandığını ve kısa sürede kullanıma açılacağını belirten Başkanı M. Ekrem Oran, “Çeşme sadece denizi, kumu, güneşi ve rüzgarı ile değil, tarihi dokusu ile de eşsiz bir kentimiz. Biz de Çeşme’nin tarihi değerlerine sahip çıkıp, yeniden ayağa kalkması hiç durmadan çalışıyoruz. Meydanımızı yenileyerek Avrupa standartlarına çıkardık ve kentimizin çehresi değişti. Çeşme Kent Müzemizi de ilçemize kazandırıyoruz” diye konuştu.