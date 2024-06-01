Sürücülerin tekmeli yumruklu kavgası kamerada...

Kadıköy’de araçla seyir halindeki iki sürücü, yolun ortasında durarak tekmeli yumruklu kavga etti.

İHA
Yayınlanma: 01.06.2024 - 07:57
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Olay, Kadıköy ilçesi 19 Mayıs Mahallesi, Sultan Sokak üzerinde dün saat 23.00 sıralarında yaşandı.

İddiaya göre, seyir halindeki iki otomobil sürücüsü arasında sözlü tartışma çıktı. Sürücüler sokak üzerinde bir anda durarak yumruklu tekmeli kavga etmeye başladı.

Bir süre kavga eden şahıslar araçlarına binerek olay yerinden uzaklaştı.

O anlar ise çevredeki bir yurttaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Görüntülerde sokak üzerinde iki aracın durduğu ve o araçtaki kişilerin yumruk ve tekmelerle birbiriyle kavga ettiği görülüyor.


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