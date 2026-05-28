Sürücülerin trafikte silahlı ve bıçaklı kavgası: 2 kişi yaralandı

28.05.2026 00:17:00
Güncellenme:
DHA
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde iki otomobil sürücüsü arasında çıkan, silah ve bıçakların kullanıldığı kavgada 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Olay, akşam saatlerinde Orduzu Mahallesi'nde meydana geldi.

Belediye Önü Sokak üzerinde seyir halindeki iki otomobil sürücüsü trafikten kaynaklı tartıştı.

Tartışma kısa sürede sürücülerin otomobilden inip bıçak ve silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Kavgada S.Ç. ve C.Ç. vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralı 2 kişi ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından Battalgazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerinde yapılan incelemede 5 adet boş kovan ve 1 bıçak ele geçirildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. 

İlgili Konular: #Malatya #silahlı kavga