Sürücüsü ‘dur’ ihtarına uymadığı iddiasıyla otomobilde vurulan boksör uyutuluyor
Konya'da, iddiaya göre sürücüsünün ‘dur’ ihtarına uymaması sonrası bekçi tarafından otomobile açılan ateşte vurulan Hasan Tekin’in (19) yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor. Katıldığı boks müsabakalarında dereceler elde ettiği belirtilen Hasan Tekin’in uyutulduğu, mermi çekirdeğinin ise henüz çıkartılmadığı belirtildi.
Olay, 10 gün önce Meram ilçesi Yorgancı Mahallesi’nde meydana geldi. Mahalle bekçileri, şüphe üzerine bir otomobile 'dur' ihtarında bulundu. Ancak iddiaya göre sürücü Yusuf B. (18), otomobiliyle bekçilerden E.T.’ye çarpıp, kaçtı.
Düşen E.T. de yerden kalkıp silahıyla otomobile ateş etti. Mermi, otomobildeki boksör olduğu öğrenilen Hasan Tekin’in başına isabet etti. Ağır yaralanan Tekin, Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Olayın ardından gözaltına alınan bekçi E.T., tutuklandı. Sürücüsü Yusuf B.’ye 'ehliyetsiz ve alkollü araç kullanmak', ‘dur ihtarına uymamak' suçlarından toplam 5 bin 924 lira cezai işlem uygulanırken, otomobil trafikten menedildi.
Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi’nde 10 gündür tedavi gören Hasan Tekin’in yoğun bakım servisinde uyutulduğu, başına saplanan mermi çekirdeğinin henüz çıkartılmadığı bildirildi.
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