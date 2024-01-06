Saray'a girmek isterken yakalanmıştı: Kadıköy'de kaçırılan okul servisinin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Yayınlanma: 06.01.2024 - 10:01

Güncelleme: 06.01.2024 - 10:08

Kadıköy’de Zühtüpaşa Mahallesi, Özalp Sokak’ta, 4 Ocak tarihinde sabah saatlerinde yaşanan olayda, Tuzla’da bulunan özel bir okula gitmekte olan servis minibüsü, bir sitenin önünden öğrenci aldıktan sonra bir kişi tarafından kaçırılmıştı.

Yaya olarak minibüsün yanına yaklaşan ve arka lastikte bir sorun olduğunu söyleyerek şoförü araçtan indiren şüpheli, daha sonra direksiyona geçerek içindeki çocuklarla birlikte minibüsü kaçırmıştı.

ARAÇ TERK EDİLMİŞ HALDE BULUNMUŞTU

Şüpheli şahıs serviste bulunan öğrenciler ile hostesi "Sizinle bir işim yok. Bana araba lazım" diyerek Göztepe’de araçtan indirmişti. Kaçırılan servis minibüsü, Pendik Dumlupınar Mahallesi’nde terk edilmiş olarak bulunmuştu.

13 SUÇ KAYDI

Yaptığı çalışma ile şüphelinin 34 yaşındaki Tolga N. olduğunu belirleyen polis, şüphelinin daha önceden mala zarar vermek, açıktan hırsızlık, iş yerinden hırsızlık, otodan hırsızlık, uyuşturucu madde bulundurmak gibi suçlardan 13 kaydı olduğunu tespit etti. Şüphelinin bekar olduğu ve işsiz olduğu da belirlendi.

Yapılan incelemelerde, şüphelinin kaçırdığı okul servisini terk ettikten sonra dolmuşla Marmaray’a gittiği oradan Gebze’ye geçtiği, sonra otobüs bileti alarak Ankara’ya gittiği öğrenildi.

CUMHURBAŞKANLIĞI SARAYI ÖNÜNDE YAKALANMIŞTI

Gasp Büro Amirliği ekipleri şüpheliyi yakalamak için tespit ettiği adreslere eş zamanlı baskınlar yaparken, Ankara'dan gelen bir haber aramaların yönünü buraya kaydırmıştı.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın önüne gelen bir kişinin içeri girmek istediği, Cumhurbaşkanlığı korumaları tarafından durdurduğu öğrenilmişti

Şüphelinin neden geldiği yönündeki sorulara çelişkili ifadeler vermesi üzerine korumalar tarafından uzaklaştırılmaya çalışıldığı sırada "Ben buraya gelmek için okul servisi kaçırdım" dediği belirlenmişti.

Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği’ndeki işlemeleri biten Tolga N. Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edildi.

"SİZ KORKMAYIN, ARAÇ LAZIM"

Öte yandan, olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Servis minibüsünün iç kamerasına yansıyan görüntülerde şahsın servis minibüsünün şoför koltuğunda oturduğu görülüyor. Öğrenciler panikle bağrışırken şahıs, “Siz korkmayın, araç lazım” dediği görülüyor.