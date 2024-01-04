Seyir halindeki servis minibüsü alev alev yandı!

Kağıthane'de seyir halindeki servis minibüsünde çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, minibüs kullanılamaz hale geldi.

DHA
Yayınlanma: 04.01.2024 - 08:18
Seyir halindeki servis minibüsü alev alev yandı!
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İstanbul'un Kağıthane ilçesine bağlı Hamidiye Mahallesi Selvi Caddesi üzerinde saat 06.15 sıralarında seyir halindeki servis minibüsünde bilinmeyen bir nedenle çıktı.

İNCELEME BAŞLATILDI!

Minibüsün motor kısmından yükselen alevler kısa sürede büyüyerek tüm araca yayıldı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, minibüs kullanılamaz hale geldi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. 


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