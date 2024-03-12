Sürücüsü 'U' dönüşü yapan kamyonete otomobil çarptı: 3 yaralı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, kara yolunda sürücüsü 'U' dönüşü yapan kamyonete otomobil çarptı. Kazada, araçlardaki 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 12.03.2024 - 17:20
Sürücüsü 'U' dönüşü yapan kamyonete otomobil çarptı: 3 yaralı
Abone Ol google-news

İzmir-Çanakkale kara yolu Tuzla mevkinde saat 13.30 sıralarında, İzmir'den Çanakkale yönüne giden Y.İ., kullandığı 10 YN 310 plakalı kamyonetle 'U' dönüşü için manevra yaptı.

Bu sırada arkadan gelen ve aynı yöne giden B.K.'nin kullandığı 16 AL 268 plakalı otomobil dönüş yapan kamyonete çarptı. Kazada her iki araç sürücüsü ile otomobildeki ismi henüz belirlenemeyen 1 kişi yaralandı.

DURUMU AĞIR

Yaralılar, Ayvalık Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Yaralılardan B.K.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza anının MOBESE kameraları tarafından görüntülendiği ortaya çıktı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

 


Ayvalık haberleri Balıkesir haberleri

İlgili Haberler

Balıkesir'de sır olay: Anne ile oğlu evde ölü bulundu

Balıkesir'de sır olay: Anne ile oğlu evde ölü bulundu
CHP’nin Balıkesir başkan adayına kolay akla gelmeyecek bir tuzak kuruldu: Pusulada iki Ahmet Akın!

CHP’nin Balıkesir başkan adayına kolay akla gelmeyecek bir tuzak kuruldu: Pusulada iki Ahmet Akın!
Meral Akşener'den, Özgür Özel'in 'Balıkesir' çağrısına yanıt: 'Midem bulanıyor artık...'

Meral Akşener'den, Özgür Özel'in 'Balıkesir' çağrısına yanıt: 'Midem bulanıyor artık...'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

CHP'den o iddialara yanıt geldi: '4,5 yıl sonra servis edilen görüntülerin amacı...'

CHP'den o iddialara yanıt geldi: '4,5 yıl sonra servis edilen görüntülerin amacı...'
Yeşilçam’ın usta yapımcısı Arif Keskiner sonsuzluğa uğurlandı

Yeşilçam’ın usta yapımcısı Arif Keskiner sonsuzluğa uğurlandı
AKP'nin kalesi Üsküdar'da sayaçlı seçim anketi: Murat Kurum'a büyük şok...

AKP'nin kalesi Üsküdar'da sayaçlı seçim anketi: Murat Kurum'a büyük şok...
Yeşilçam’ın yıldız oyuncusu Bahar Öztan’ın oğlundan sağlık durumuyla ilgili açıklama…

Yeşilçam’ın yıldız oyuncusu Bahar Öztan’ın oğlundan sağlık durumuyla ilgili açıklama…
Gezici Araştırma'dan Adana anketi: Zeydan Karalar, AKP ve MHP oylarıyla kazanıyor

Gezici Araştırma'dan Adana anketi: Zeydan Karalar, AKP ve MHP oylarıyla kazanıyor
Manisa’da şok olay: Atatürk büstüne baltayla saldıran zanlı serbest bırakıldı

Manisa’da şok olay: Atatürk büstüne baltayla saldıran zanlı serbest bırakıldı
MHP’li vekil Sırbistan vatandaşı çıktı: ‘Usulsüz şekilde aldı’ iddiası!

MHP’li vekil Sırbistan vatandaşı çıktı: ‘Usulsüz şekilde aldı’ iddiası!
Bartın’da yürekleri ısıtan olay: Su kanalına düşen karaca kurtarıldı

Bartın’da yürekleri ısıtan olay: Su kanalına düşen karaca kurtarıldı