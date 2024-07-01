Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla attı: 5 yaralı

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla attığı kazada 5 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 01.07.2024 - 12:50
Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla attı: 5 yaralı
Abone Ol google-news

Alınan bilgilere göre, dün gece ilçeye bağlı Başalan köyü mevkisinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla attı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan 5 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


diyarbakır haberleri

İlgili Haberler

Diyarbakır'da silahlı kavga: 1'i çocuk 2 kişi yaralandı

Diyarbakır'da silahlı kavga: 1'i çocuk 2 kişi yaralandı
Diyarbakır’da yolcu otobüsü otomobile çarptı: 2 yaralı

Diyarbakır’da yolcu otobüsü otomobile çarptı: 2 yaralı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler