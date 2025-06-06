Survivor finalinin Boğaziçi'nde yapılacağı ortaya çıktı: 'Okulu ticarileştirmelerinde yeni zirve!'

Survivor All Star-Gönüllüler yarışmasının finalinin biletlerinin satışa çıkmasının ardından etkinliğin Boğaziçi Üniversitesi’nin Beykoz’da bulunan Anadolu Hisarı Kampüsü’nde yapılacağı belli oldu.

Üniversitenin akademik takvimine göre final yarışmasının yapılacağı 11, 12 ve 13 Haziran tarihlerinde öğrencilerin mazeret sınavları ve Yabancı Diller Yüksek Okulu (YADYOK) İngilizce Yeterlilik Sınavı da yapılacak. Üniversite yurtlarının açık olacak olması ve öğrencilerin yarışmanın yapılacağı tarihlerde sınavların devam ediyor olması öğrenci ve akademisyenlerin tepkisini çekti.

"BUNLAR ÜNİVERSİTEYİ NASIL TİCARİLEŞTİRECEKLERİNİ BİLEMEDİLER, ARTIK YENİ BİR ZİRVE BU"

Konu hakkında T24’e konuşan Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden Prof. Dr. Mine Eder, şu ifadeleri kullandı:

“Okul ile yarışma arasında bir anlaşma yapılmış ve orada yapılacak deniyor.

Final sınavları bitti. Bayram sonrasında notların verilecek Notlar açıklanır ardından da yaz okulu başlar. O yüzden orada da yine bir öğrenci trafiği olur. Yurtlar hiçbir zaman kapanmıyor zaten yaz okuluna da öğrenciler geldiği için.

Bunlar üniversiteyi nasıl ticarileştireceklerini bilemediler, artık yeni bir zirve bu.

Sürpriz oldu mu derseniz olmadı. Biz bu kampüsün reklamlarda kullanılması konusunda, çok titiz bir kurumdan darmadağın bir üniversiteye geldik. Gördüğünüz gibi de Survivor için bilet satan bir kurum olmuşuz.

Onlar burada çok keyfi bir şekilde bir takvim çıkarttırıp o arada yaz okulu başlamadan önce orayı boş bıraktırtmış olabilirler. O yüzden öğrenciler oradayken bunlar yapılıyor gibi bir cümle kuramayabiliriz.

Asla sürpriz olmuyor. Fazla para kazanmak için böyle şeyler yapıyorlar, üniversitenin itibarıyla oynamak pahasına da olsa. Mazeret sınavları var onlar hâlâ devam ediyor. Ayrıca da 11'inde YADYOK İngilizce yeterlilik sınavı var. Bu örnek, üniversitenin ticarileşmesinde gelinen son noktayı gösteriyor.”

"OKULUN ÖĞRENCİ DEĞİL, PARA ODAKLI BİR YÖNETİMİ SAHİP OLDUĞUNU GÖSTERİYOR"

Okulun Anadolu Hisarı yurdunda kalan bir öğrenci etkinliğe şu ifadelerle tepki gösterdi:

“Üniversitemizi biz öğrenciler dışında başka kimlere kullandırtmaya devam edecekler. Bizim ve arkadaşlarımızın sınavları devam ederken, bizler yurtlarda kalmaya devam ederken böyle bir yarışmanın finalini koymak okulun öğrenci değil para odaklı bir yönetime sahip olduğunu gösteriyor. Biz ‘İşgal Kafe’ dahil okuldaki rant alanlarına karşı tepkimizi gösterirken yönetim gidip dışarıdan da katılımın olacağı bir yarışmanın finaline üniversitenin kapılarını açıyor. “

"ARKADAŞLARIMIZ ÜNİVERSİTENİN GELECEĞİNİ SAVUNURKEN KARTLARI İPTAL EDİLİYOR"

Belli akademisyenlerin rektörlüğe karşı protestolara katıldıkları gerekçesiyle okuldan uzaklaştırılmalarına tepki gösteren öğrenci şöyle konuştu:

“Öğretmenlerimiz, arkadaşlarımız haklarını ve üniversitenin geleceğini savunurken kartları iptal edilip okuldan atılıyorlar; dışarıdan bir kişi Survivor finalini izleyecek diye biletini alıp elini kolunu sallayarak okula giriyor. Bu kabul edilebilir bir durum değil.”