Süs havuzuna düşen 2 yaşındaki Ali Aras öldü

Elazığ'da gittiği parktaki süs havuzuna düşen Ali Aras Poyraz (2), hayatını kaybetti.

DHA
Yayınlanma: 05.06.2024 - 21:22
Süs havuzuna düşen 2 yaşındaki Ali Aras öldü
Abone Ol google-news

Olay öğle saatlerinde merkez Kültür Mahallesi’nde bulunan bir parkta meydana geldi.

Ailesiyle birlikte parka gelen Ali Aras Poyraz, oynadığı sırada süs havuzuna düştü. Çevredekilerin sudan çıkardığı Ali Aras, ilk müdahalenin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ali Aras, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Ali Aras’ın cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Soru haberleri Soruşturma haberleri beden haberleri

İlgili Haberler

İsveçli ödüllü rapçi C.Gambino silahlı saldırıda öldü

İsveçli ödüllü rapçi C.Gambino silahlı saldırıda öldü
Kadınların kavgası kanlı bitti: Komşunu silahla vurarak öldürdü!

Kadınların kavgası kanlı bitti: Komşunu silahla vurarak öldürdü!
Ülke tarihinde ilk kez kadın devlet başkanı seçilmişti... Bir gün sonra kadın belediye başkanı öldürüldü

Ülke tarihinde ilk kez kadın devlet başkanı seçilmişti... Bir gün sonra kadın belediye başkanı öldürüldü
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler