Süs havuzuna düşen 2 yaşındaki Ali Aras öldü
Elazığ'da gittiği parktaki süs havuzuna düşen Ali Aras Poyraz (2), hayatını kaybetti.
Olay öğle saatlerinde merkez Kültür Mahallesi’nde bulunan bir parkta meydana geldi.
Ailesiyle birlikte parka gelen Ali Aras Poyraz, oynadığı sırada süs havuzuna düştü. Çevredekilerin sudan çıkardığı Ali Aras, ilk müdahalenin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Ali Aras, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.
Ali Aras’ın cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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