ŞUSKİ duyurdu: 2 gün su kesintisi olacak
ŞUSKİ Genel Müdürlüğü, 29 mahalle, Evren Sanayi Sitesi, Galericiler Sitesi ve Organize Sanayi Bölgesi'nde yaşanacak kesintiyle ilgili açıklamada bulundu.
ŞUSKİ Genel Müdürlüğü, Abide Kavşağındaki köprü inşaat çalışması nedeniyle içme suyu hat deplase bağlantısı yapılacağından dolayı 20 Temmuz Çarşamba günü 17.00 ile 22 Temmuz Cuma günü saat 17.00 arasında 29 Mahalle, Evren Sanayi Sitesi, Galericiler Sitesi ve Organize Sanayi Bölgesinde su kesintisinin yaşanacağını duyurdu.
Açıklamasında şöyle denildi:
“Köprülü kavşak, dal-geç, tünel v.s gibi şehirlere menfaat sağlayan büyük projeler uygulanırken mevcut altyapı sistemi ile çakışma durumları gerçekleşmekte olup; yeni yapıya göre altyapının revize edilmesi zorunluluk arz etmektedir.
Abide Kavşağı’ndaki köprü inşaat çalışması nedeni ile içme suyu hat deplase bağlantısı yapılacağında Çarşamba günü saat 17.00 ile 22 temmuz Cuma günü saat 17.00 arası; Bahçelievler, Cengiz Topel, Şair Şevket, Mimar Sinan, Sultan Fatih, İpekyol, Devteşti, Ahmet Yesevi, Yavuz Selim, Bağlarbaşı, Süleymanye, Akabe, Direkli, 15 Temmuz, Akşemsettin, Hızmalı, Karakoyunlu, Atatürk, Halepli, Yakubiye, Dede Osman, Eyyübiye, Buhara, Topdağı, Sığ Mahsut Mahalleleri ile Evren Sanayi Sitesi, Organize Sanayi Bölgesi, Batıkent, Kadıkendi, Oto Galericiler Sitesi, Mance ve Yenişehir Mahallesinin bir kısmında su kesintisi meydana gelecektir.”
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