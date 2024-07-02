Suudi Arabistan'da yeni petrol ve doğal gaz sahaları keşfedildi

Suudi Arabistan'da yedi yeni petrol ve doğal gaz sahası keşfedildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.07.2024 - 12:30
Suudi Arabistan'da yeni petrol ve doğal gaz sahaları keşfedildi
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Suudi Arabistan, Doğu Eyaleti ve Rub’ül Hali olarak bilinen bölgede yedi yeni petrol ve doğal gaz sahası keşfetti.

Sputnik'in aktardığına göre, Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman'ın konuya ilişkin açıklaması ülkenin resmi ajansı SPA'da yayımlandı.

Bin Selman, Suudi Arabistan'ın ulusal petrol şirketi Saudi Aramco'nun Şarkiyye bölgesinde konvansiyonel olmayan iki petrol sahası, bir Arap hafif petrol yatağı, Rubülhali'de iki doğal gaz sahası ve iki doğal gaz yatağı bulduğunu aktardı.

Dünyanın en büyük petrol ihracatçısı Suudi Arabistan günlük yaklaşık 10 milyon varil ham petrol üretiyor ve bunun yaklaşık 7 milyon varilini ihraç ediyor.


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