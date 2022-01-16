Suudilerin satış ofisine bakanlıktan yasal kılıf
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Suudilerin “Topkapı 29” projesi için, yeşil alana yaptıkları “Akzirve Satış Ofisi” binasını yasal duruma kavuşturacak plan değişikliğini “re’sen” onayladı. Topkapı’daki eski “Nakliye Ambarları’nın” arazisine yapılmakta olan proje için yaklaşık 3 bin metrekarelik yeşil alan yok edildi.
Topkapı’da yaklaşık 140 bin metrekare arazi üzerine kurulu olan, eski nakliyeciler site arazisini 2014 yılında satın alan, Suudi Arabistanlı Al Qemam Holding’in Türkiye’deki kolu Akzirve Gayrimenkul firması, satış ofisi için plan değişikliği talep etti. Devasa arazi içinde yapacak bir başka yer bulamayan firma, “Akzirve Satış Ofisi’ni”, Zeytinburnu Belediyesi’nin imar planlarında yeşil alan olarak yer alan arazi üzerine yaptı.
Yeşil alan ve yol yok edilerek yapılan ofis inşaatı geçen yıl yapılmasına karşın, plan değişikliği yeni hazırlandı. Yeşil alan ve kavşak yolunu yok eden satış ofisi binasını yasal duruma kavuşturmak için hazırlanan plan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından dün “re’sen” onaylandı.
Yeşil alana yapılan inşaat için hazırlanan plan değişikliği teklifinde konu şöyle açıkladı:
“Hazırlanan plan değişikliği teklifi ile meri planda pasif yeşil alanda olan tescil harici alanın bir kısmının bölge ihtiyaçları da dikkate alınarak İdari Hizmet Alanı olarak düzenlenmiştir. Bu doğrultuda İdari Hizmet Alını olarak teklif edilen alanda parselinin oluşturulması, oluşan parselin Maliye Hazinesi adına tescilinin yapılması, halihazır durumda parsel üzerinde yer alan ve satış ofisi olarak kullanılması planlanan yapının kamu kullanımı adına devrinin yapılması planlanmaktadır.”
ASKIYA ÇIKTI
Bakanlığın “re’sen” onayladığı plan değişikliği bir ay süreyle askıya çıktı. Plan değişikliğine itirazı olanlar bu bir aylık süre içinde itiraz edebilecek. İtiraz gelmez ise plan değişikliği kesinleşmiş olacak.
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