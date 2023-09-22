SUV tipi otomobil motosiklete çarptı: 1’i ağır 2 yaralı

Samsun’da SUV tipi otomobilin motosiklete çarptığı kazada 1’i ağır 2 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
Yayınlanma: 22.09.2023 - 17:56
SUV tipi otomobil motosiklete çarptı: 1’i ağır 2 yaralı
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Kaza, Terme ilçesi çıkışı Ordu-Samsun kara yolunda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Erdoğan G.’nin (65) kullandığı 35 DT 462 plakalı SUV tipi otomobil, önünde seyir halinde olan ve 2 kuzen oldukları öğrenilen Erkan Ö. (18) ve Mertcan Ö.’nün (18) bulunduğu motosiklete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet metrelerce sürüklendi. Kazayı gören çevredeki yurttaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri Erkan Ö’yü Çarşamba Devlet Hastanesi’ne, Mertcan Ö’yü ise Terme Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Kuzenlerden birinin durumunun ağır olduğu 
öğrenildi.


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SUV kaza

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