SUV tipi otomobil motosiklete çarptı: 1’i ağır 2 yaralı

Yayınlanma: 22.09.2023 - 17:56

Güncelleme: 22.09.2023 - 18:27

Kaza, Terme ilçesi çıkışı Ordu-Samsun kara yolunda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Erdoğan G.’nin (65) kullandığı 35 DT 462 plakalı SUV tipi otomobil, önünde seyir halinde olan ve 2 kuzen oldukları öğrenilen Erkan Ö. (18) ve Mertcan Ö.’nün (18) bulunduğu motosiklete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet metrelerce sürüklendi. Kazayı gören çevredeki yurttaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri Erkan Ö’yü Çarşamba Devlet Hastanesi’ne, Mertcan Ö’yü ise Terme Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Kuzenlerden birinin durumunun ağır olduğu

öğrenildi.



