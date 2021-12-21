Suyu çekilen Beyşehir Gölü'ne kamyonlarla kar döküldü
Konya'nın Beyşehir ilçe merkezinde iş makinesiyle toplanan karlar, kamyonlara yüklenip kuraklık nedeniyle kuruma tehlikesiyle karşı karşıya kalan Beyşehir Gölü'ne götürülerek döküldü.
Geçen yaz, Konya Beyşehir'de kıyıdan 150 metre çekilen Beyşehir Gölü kuraklık nedeniyle yok olma tehikesi altına girmişti. İlçede geçen hafta sonu etkili olan yağışla birlikte ilçe merkezinde kar kalınlığı 40, yüksek kesimlerde ise 70 santime ulaştı. Belediyle, ilçe merkezinde temizlik çalışması yaptı.
"AMACIMIZ GÖLE SU TAKVİYESİ YAPMAK"
İş makineleriyle toplanan karlar, kamyonlara yüklenerek, iklim değişikliği ve bilinçsiz tarımsal sulama nedeniyle kıyıdan yaklaşık 150 metre çekilen Beyşehir Gölü'ne götürülüp, döküldü.
Konuyla ilgili açıklama yapan Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır ise “Şu an Beyşehir merkezde 40-50 santimetre, tepelerdeki mahallelerimizde 70 santimetrelere varan dağlarda ise 3- 4 metreyi bulan kar yağışı var. Ümit ediyoruz ki sürekli yağışın olacağı bir kar dönemine girdik. Çarşıda caddelerde topladığımız tepecikler haline getirdiğimiz bu karları Beyşehir Gölü'nün kıyısına koyduk. Amacımız göle takviye yapıp su seviyesini yükseltmektir. Beyşehir Gölü'nün su seviye kodu bu yıl 1123,90’ları görür ümit ediyorum" dedi.
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