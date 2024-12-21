T24 ve Seyhan Avşar hakkında soruşturma: Örgüt mensuplarını övücü nitelikteki sözler

Yayınlanma: 21.12.2024 - 23:32

Güncelleme: 21.12.2024 - 23:59

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, T24 isimli haber sitesinde 20 Aralık'ta yayınlanan, "Gazeteciler Nazım Daştan ve Cihan Bilgin, Suriye’de öldürüldü" başlıklı haber ve Gerçek Gündem Genel Yayın Yönetmeni gazeteci Seyhan Avşar'ın, 21 Aralık'ta X (Twitter) sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım üzerine, "Terör örgütü propagandası yapmak" ve "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak" suçlarından resen soruşturma başlattı.

AVŞAR: "KİME VE NEYE GÖRE TERÖRİST"

Seyhan Avşar'ın sosyal medya paylaşımı şöyle:

"...Bir insanın haklarını savunmak için bizlerle aynı görüşü paylaşmasına, bizlerle aynı gazetecilik tarzını benimsemesine gerek var mı? Neye ve kime göre "teröristiz" bizler? Ne kadar çabuk benimsiyoruz birilerinin o ötekileştiren söylemlerini. Bugün Sinan Ateş'in hakkına aynı dünya görüşünü savunduğumuz için mi sahip çıkıyoruz? Ya da dünya görüşünü asla benimsemediğimiz bir gazeteci öldürüldüğünde ne yapacağız? Susacak mıyız? Adalet arayışımız, hakikat inancımız insanların durduğu yere, geldikleri mevkilere göre mi değişecek? Yazık bize çok yazık... Dün bu topraklarda doğup büyüyen iki gazeteci SİHA'larla katledildi. Onlar katledilirken sustuk, sustukça küçüldük..."

BAŞSAVCILIKTAN SORUŞTURMA GEREKÇESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Başsavcılık, soruşturmanın başlatılma gerekçesini, "PKK terör örgütü mensubiyetleri nedeniyle haklarında kayıt bulunan örgüt mensupları Nazım Daştan ve Cihan Bilgin’i övücü nitelikteki sözler ile ayrıca sözde gazetecilik faaliyetleri ve gazeteci kimlikleri nedeniyle öldürüldükleri şekilde yanıltıcı bilginin yayılması şeklindeki tespitler nedeniyle" şeklinde açıkladı.

SAVCILIK SUÇ KAYITLARINI AÇIKLADI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı; 1996 Mardin doğumlu Cihan Bilgin'in, 2015 yılında Diyarbakır'da "PKK/KCK silahlı terör örgütü kurma, yönetme ve üye olma" suçlarından kaydının bulunduğu ve Mardin 1.Sulh Ceza Hakimliği tarafından da "PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında aranma kararı bulunduğunu açıkladı.

Başsavcılık, 1992 Ağrı doğumlu Nazım Daştan hakkında ise 2012 ve 2016 yıllarında Gaziantep'te "PKK/KCK silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" ve "PKK/KCK terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 2'şer adet kaydının bulunduğunu, Ağrı'da 2016 ve 2019 yıllarında, "PKK/KCK terör örgütü propagandası" yapmak suçundan 2 adet kaydının bulunduğunu, ayrıca Gaziantep 2. Ağır Ceza Hakimliği'nce "PKK/KCK-YPG/YDG-H silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında 1 adet arama kaydı, İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği, Gaziantep 2. Sulh Ceza Hakimliği ve Diyadin Sulh Ceza Hakimliği'nce de hakkında, "PKK/KCK terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 4 adet aranma kaydının bulunduğunu açıkladı.