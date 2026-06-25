T4 Education'ın düzenlediği 'dünyanın iyi okulları ödüller' açıklandı: Türkiye’den iki okul finalde

Türkiye'den iki okul, “Dünyanın En İyi Okulları Ödülleri”nde (World’s Best School Prizes) ilk 10 finalist arasında yer aldı. Darüşşafaka Eğitim Kurumları, “Overcoming Adversity” (Zorlukların Üstesinden Gelme), Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi de “Environmental Action” (Çevresel Etki) kategorilerinde ilk 10’a girdi.

T4 Education tarafından düzenlenen ve “Okulların Dünya Kupası” olarak nitelendirilen ödüller, sınıflarında ve okul sınırlarının ötesinde yaşamları dönüştüren okulların en iyi uygulamalarını dünyayla paylaşmak amacıyla oluşturuldu.

Dünyanın “Zorlukların Üstesinden En İyi Gelen Okulu” olmaya aday Darüşşafaka Eğitim Kurumları, özellikle deprem gibi büyük afetlerin ardından kırılgan durumdaki çocukların eğitimle bağlarını sürdürmelerine, istikrarlı bir öğrenme ortamına erişmelerine ve gelecek fırsatlarına ulaşmalarına katkı sağlayan yaklaşımıyla finalist oldu. Ankara’nın Etimesgut ilçesinde bulunan Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ise öğrencilerini birer “enerji dedektifi” olarak yetiştiriyor.

“Toplum İş Birliği”, “Çevresel Eylem”, “Yenilikçilik”, “Zorlukların Üstesinden Gelme” ve “Sağlıklı Yaşamları Destekleme” kategorilerinde ilk üçe girenler kasımda açıklanacak. Beş ödül kapsamındaki finalist 50 okul, bugün başlayan halk oylamasına da katılarak “Toplumun Seçimi Ödülü” için yarışacak.

‘ASIRLIK VARLIK NEDENİMİZ’

Darüşşafaka Eğitim Kurumları Genel Müdürü Ebru Arpacı, yer aldıkları kategorinin okulun asırlık varlık sebebiyle, her türlü imkânsızlığın karşısına eğitimi koyan köklü kuruluş felsefesiyle doğrudan örtüştüğünü vurgulayarak “Çocuklarımızın hayatındaki engelleri sevgi ve inançla aşarken, uluslararası alanda da dünyanın en iyi 10 okulu arasında gösterilmek ve Türkiye’yi finalde temsil eden okul olmak bizler için tarifsiz bir gurur. Bu başarı, her çocuğun doğru imkânlarla dünyayı değiştirebileceğine olan inancımızı da tazeliyor” diye konuştu.