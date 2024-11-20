Tabancasını temizleyen polis, 8 yaşındaki çocuğu vurdu!
Aksaray'da tabancasını temizlemeye çalışan polis memuru, 8 yaşındaki bir çocuğu vurdu. Ağır yaralanan çocuk kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesi veriyor.
Aksaray'da Büyük Bölcek Mahallesi Polis Lojmanları önünde korkunç bir olay yaşandı.
Edinilen bilgiye göre, polis lojmanlarında koruma görevlisi olan polis memuru G.Ö., görev başında bahçedeki güvenlik kulübesinde tabancasını temizlemek istedi. Temizlediği sırada polis memurunun dikkatsizliği sonucu tabanca aniden ateş alırken, tabancadan çıkan kurşun sokakta oynayan 8 yaşındaki E.C.D. adlı çocuğa isabet etti.
Tabanca sesiyle ne olduğunu anlamaya çalışan çevredeki yurttaşlar çocuğun yere düştüğünü fark edince durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
POLİS GÖZALTINA ALINDI
Ağır yaralanan çocuk olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, polis memuru gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünün inceleme yaptığı olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.
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