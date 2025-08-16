Tabiat Varlıklarını Koruma Merkez Komisyonu, yeni ilke kararları yayımlandı: SİT’te yapılaşmaya vize  

Tabiat Varlıklarını Koruma Merkez Komisyonu dün bazı ilke kararları yayınladı. Bu kararlara göre, kesin korunacak hassas alanlar ile 1. derece doğal SİT alanları haricindeki doğal SİT alanlarında, sahipsiz hayvanlar için hayvan bakımevleri ve doğal yaşam alanları yapılabilecek. Bunlar yapılırken bölgenin doğal yapısı, ekolojik değerleri, silueti, doğal peyzayı ve benzeri ayırt edici özellikleri de göz önünde bulundurulacak. Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu bu konuda değerlendirme yapacak.

YAPILAŞMAYA VİZE

Bir başka ilke kararı ile doğal SİT alanlarında kalan yapılarda yapı ruhsatı değişikliği ve basit onarımlara dair ilke kararında değişiklik gerçekleştirildi. Doğal SİT alanlarında bulunan yapılarda gerçekleştirilecek tadilatlarda izin şartı biraz daha esnetildi. Karara göre, doğal SİT alanı tescilinden önce mimari projesi ilgili idare tarafından uygun görülüp mevzuata uyun olarak tamamlanmış veya tescil tarihi itibariyle su basman vizesi almış yapılarda gerçekleştirilecek tamir, onarım ve tadilatlar; Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu kararına gerek duyulmaksızın imar mevzuatı kapsamında yetkili idarelerin izni ile yapılabilecek.

Diğer bir ilke kararına göre, doğal SİT alanı veya tabiat varlığı bulunan alanlarda planlanan projelerde, Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği’ne konu bazı projelere yönelik kurum görüşleri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından ya da Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından verilebilecek. ÇED Raporu hazırlık sürecinde yapılması gerekli fiziki müdahaleye konu talepler ya da ÇED sürecinin tamamlanmasını izleyen söz konusu projenin uygulanmasına yönelik gerekli olan plan, proje gibi uygulamalar hakkında ise Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu tarafından karar alınacak.