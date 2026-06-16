Tabip Odaları İnisiyatifi, TTB seçimleri için adaylarını açıkladı

Türk Tabibler Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Alpay Azap, birliğin 26-28 Haziran günlerinde yapılacak olan 78. Büyük Kongresi öncesi Tabip Odaları İnsiyatifi adına TBB Genel Merkezi'nde açıklamalarda bulundu.

Azap, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye ve dünya zor günlerden geçiyor. Bu zor günler, Türk Tabipleri Birliği gibi demokratik meslek örgütlerinin önemini daha da artırıyor. Önemin artmasıyla birlikte güçlükler ve zorluklar da katlanarak artıyor. Bizler, Tabip Odaları İnisiyatifi olarak, ülkemizde önümüzdeki dönemde daha da zor günlerin bizleri beklediğine dair bir tespit içindeyiz. Önümüzdeki iki yılda hekimler, bütün sağlık çalışanları, sağlık emekçileri ve halkımız için neler yapabiliriz sorusuna odaklandık.

Hekimlerin ve bütün sağlık çalışanlarının tek kaygısının halkın sağlığı olduğu, hastalarımızın sağlığının öncelendiği, güvenli ve güvenceli bir ortamda çalışıldığı; halkımızın da eşit, ücretsiz, erişilebilir ve nitelikli sağlık hizmetine kolayca ulaşabildiği bir sağlık sisteminin kurulabilmesi için daha güçlü çalışabilmenin ve daha çok üretebilmenin, Türk Tabipleri Birliği olarak ancak geniş hekim kesimlerini kapsayan, onların enerjisini alan bir yönetim oluşturmakla mümkün olabileceğini düşündük.

Bu amaçla 7 Mayıs'ta Tabip Odaları İnisiyatifi olarak Türkiye'de bulunan 65 tabip odasının tamamına bir çağrıda bulunduk. Bu çağrıda, Türk Tabipleri Birliği'nin yıllara dayanan birikimini ve mart-nisan aylarında ülkemizde tabip odalarımızda gerçekleşen oda seçimlerinde öne çıkan değerleri ve ilkeleri bir araya getirerek, birazdan sizlerle ayrıntılı olarak paylaşacağımız bu ilkeler doğrultusunda Türk Tabipleri Birliği'ni yönetecek kurulları belirlemek üzere bir yöntem önerdik.

Özetle, Türk Tabipleri Birliği'nin gücünü hekimlerden ve hekimlik değerlerinden alan; her türlü güç odağından bağımsız, bilimsel yöntemleri benimseyen, demokratik biçimde üreten ve çalışan bir meslek örgütü olmasını isteyen herkesi bu sürece davet ettik.

Bu davette yalnızca, yıllardır ülkemizde ve dünyanın birçok ülkesinde uygulanan; sağlığı bir meta hâline getiren, insanların sağlık hizmetine ulaşmasını zorlaştıran, toplumun sağlık düzeyini olumsuz etkileyen, hekimleri ve hekim emeğini değersizleştiren piyasacı sağlık politikalarını destekleyenleri çağrımızın dışında bıraktık. Bu çağrımıza çok sayıda tabip odası yanıt verdi. Çok sayıda bölgeden ve tabip odasından arkadaşlarımız, son bir ay içerisinde düzenlediğimiz toplantılara katıldı.

Yöntem olarak da en geniş temsiliyeti sağlayabilmek adına, bölgelerdeki üye sayısıyla orantılı olacak şekilde, o bölgedeki tabip odalarının bir araya gelerek kendi güçlerini, enerjilerini, görüş ve önerilerini aktarabilecek adaylarını kendilerinin belirlemesini istedik. Belirlenen adaylarla da listemizi oluşturmaya çalıştık.

Elbette eksik kalan bazı odalar ve bölgeler oldu. Ancak biz, en geniş temsiliyeti sağlamak adına elimizden geleni yaptığımızı düşünüyoruz.

Önümüzdeki zor dönemlerde Türkiye'nin, hekimlerin ve sağlık ortamının ihtiyaçlarını karşılayabilecek güçlü bir yönetim oluşturabilmek adına ilkeli bir birlikteliği sağlamak için elimizden gelen bütün gayreti gösterdik. Bundan sonra da göstermeye devam edeceğiz."

MERKEZ KONSEY ADAYLARI AÇIKLANDI

Tabip Odaları İnsiyatifi adına açıklamalarda bulunan Nilüfer Ustael, TTB Merkez Konsey, TTB Deneteme Kurulu ve TTB Yüksek Onur Kurulu üye adaylarını açıkladı. Tabip Odaları İnsiyatifi'nin temel ilke ve hedeflerini de aktaran Ustael, şöyle konuştu:

"Meslek örgütümüz TTB Seçimli 78. Büyük Kongresi 26-28 Haziran’da Ankara’da toplanıyor. Kongrenin son günü TTB’yi 2026-2028 döneminde yönetecek kurullar için seçim yapılacak.

Mesleki bağımsızlığı, kamucu-toplumcu sağlık sistemini, her hastaya yeterli süre ayırabilmeyi, koruyucu hekimliği, hekim emeğini ve bağımsız çalışma hakkını, sağlıkta ve her yerde şiddete sıfır toleransı ve hekim dayanışmasını, emekliliğe yansıyan tek kalem ücreti, insanca yaşayacak emekli aylığını, akademik özgürlüğü, nitelikli tıp ve uzmanlık eğitimini, aile hekimlerinin toplumcu-kamucu bakış açısıyla yürüttükleri mücadeleyi, aşı karşıtlığı ve tıbbın şarlatanlığının panzehiri olarak bilimsel modern tıbbı, asistan hekimlerin angaryasız ve insanca eğitim haklarını ve OSGB sömürüsü olmaksızın işyeri hekimlerinin bağımsızlığını savunuyoruz.

Cumhuriyet’in değerlerini, bilimi, aydınlanmayı, laikliği, hürriyeti ve demokrasiyi, bağımsızlığı ve barışı, adaleti ve hukukun üstünlüğünü, İstanbul Sözleşmesi’ni, toplumsal cinsiyet eşitliğini ve ekolojik dengeyi savunmak üzere; demokratik-laik, anayasal eşit yurttaşlık temelinde, özgür, çatışmadan uzak, barış içerisinde, umutlu, heyecanlı ve dirençli bir Cumhuriyet’in, bugün ve gelecek kaygısı duymadan hastalar ve toplumun sağlığı için çalışan mutlu hekimleri olma hedefinde ve mücadelesinde buluşalım.

Tabip Odaları İnisiyatifi olarak mayıs ayı başında tabip odalarına gönderdiğimiz 'İlkelerde ve Yöntemde Buluşma Çağrısı'nda böyle ifade etmiştik. Bu 'İlkeli Birlik' çağrımıza cevap veren tabip odaları delegeleri ve seçili kurullarıyla birlikte temsil gücü ve kapsayıcılığı yüksek bir liste oluşturmak için o günden bu yana çaba sarf ettik. Yüzlerce meslektaşımızın katkı sunduğu bu şeffaf ve demokratik süreç sonunda aday listemizi hazırladık.

Sağlık Bakanı’nın 'Dünyanın en iyi sağlık hizmeti sunan örgütüyüz' iddialarının tersine Türkiye’de sağlık ve hekimlik ortamının her geçen gün daha kötüye gittiği, hekimlerin bütün halkla birlikte yoksullaştırıcı ekonomi politikalarının altında ezildiği, rejimin ana muhalefet partisine bile kayyum atayacak kadar pervasızlaştığı, emperyalist-Siyonist barbarlığın coğrafyamızı kan gölüne çevirdiği bugünlerde biricik örgütümüz TTB’ye her zamankinden daha fazla ihtiyacımız olduğunun bilincindeyiz.

Meslektaşlarımızın haklarını daha güçlü savunmak, bizlere 'Giderlerse gitsinler' diyenlere daha yüksek sesle cevap vermek, en örgütlü ve geleneksel kurumumuz olan TTB’yi daha fazla hekimle buluşturmak, Dr. Erdal Atabeklerden ve Dr. Nusret Fişeklerden devraldığımız TTB bayrağını daha yükseğe taşımak için; 'İyi Hekimlik, Halkın Sağlık Hakkı, Güçlü Meslek Örgütü' anlayışıyla bütün TTB Büyük Kongre delegelerinin desteğini bekliyoruz.

TTB Merkez Konseyi adaylarımız; Dr. Ayşe Engin Arısoy, Dr. Alpay Azap, Dr. Utku Bıyık, Dr. Bilge Ceydilek, Dr. Kubilay Dervişoğlu, Dr. Murat Erkan, Dr. Burhanettin Kaya, Dr. Güray Kılıç, Dr. Osman Öztürk, Dr. Nilüfer Ustael ve Dr. Nuri Seha Yüksel’den oluşmaktadır.

TTB Denetleme Kurulu adaylarımız Dr. Ömer Faruk Barçak, Dr. Muhammet Can ve Dr. Ebru Gelgeç’tir.

TTB Yüksek Onur Kurulu adaylarımız ise Dr. Özdemir Aktan, Dr. Berna Arda, Dr. Mustafa Arslan, Dr. Seda H. Oğuz Baykal, Dr. Hasan Sehim Bilgin, Dr. Lütfi Çamlı, Dr. Halis Dokgöz, Dr. Aynur Karadenizli ve Dr. Figen Şahpaz’dır."

"BAŞKAN KİM OLURSA OLSUN TBB ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRECEKTİR"

Ustael'in açıklamalarından sonra bir basın mensubunun Merkez Konsey Başkanı adayı olup olmayacağı yönündeki sorusuna Azap, şöyle yanıt verdi:

"Kongrede delegeler, Merkez Konseyi adayları arasından en fazla 11 kişiyi seçerek bir Merkez Konseyi heyeti oluşturuyor. Başkan, ikinci başkan, genel sekreter, muhasip üye ve veznedar üye seçimleri de bu 11 kişi arasından belirleniyor. Dolayısıyla ilk 11 kişi içinde yer alan bir kişi, o 11 kişilik heyetin kendi içerisinde uygun görmesi halinde Türk Tabipleri Birliği Başkanı oluyor.

Ancak Türk Tabipleri Birliği'ni yakından takip edenler bilir. Türk Tabipleri Birliği, başkanın kimliğinden bağımsız olarak kolektif bir emekle üretim yapan; yalnızca Merkez Konseyi'yle değil, bütün kolları ve çalışma gruplarıyla birlikte çalışan bir kuruluş. Bu nedenle başkanın kim olacağının çok büyük bir sorun yaratacağını düşünmüyoruz. Başkan kim olursa olsun, Türk Tabipleri Birliği bugüne kadar oluşturduğu birikimle çalışmalarını sürdürecektir."