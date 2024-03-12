FETÖ’nün TSK yapılanmasına İzmir merkezli operasyon

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisinde faaliyet gösteren sözde mahrem yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri belirlenen 8 şüpheliye yönelik gerçekleşen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İHA
Yayınlanma: 12.03.2024 - 08:55
FETÖ’nün TSK yapılanmasına İzmir merkezli operasyon
Abone Ol google-news

İzmir Cumhuriyet Başsavıığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisinde faaliyet gösteren sözde mahrem yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri belirlenen 8 şüpheliyi yakalamak için gece saatlerinde operasyon gerçekleşti.

İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı tarafından yürütülen ortak çalışmayla gece saat 01.00 sıralarında harekete geçildi.

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Ekipler tarafından belirlenen adreslere yönelik eş zamanlı operasyonda, olayla ilgili 4 şüpheli İzmir’de, 1 şüpheli Ankara’da olmak üzere toplam 5 kişi gözaltına alındı. Yurt dışında olduğu belirlenen 2, yurt içinde olduğu tespit edilen 1 şüpheliyi yakalamak için başlatılan çalışmaların ise sürdüğü kaydedildi.

Şüphelilerin adli işlemleri sürüyor.


FETÖ/PDY haberleri fetö haberleri

İlgili Haberler

MHP'den Emniyet'e 'FETÖ' suçlaması! Seçim dönemi operasyon yapılınca…

MHP'den Emniyet'e 'FETÖ' suçlaması! Seçim dönemi operasyon yapılınca…
FETÖ üyesi olmaktan aranan ihraç astsubay yakalandı

FETÖ üyesi olmaktan aranan ihraç astsubay yakalandı
Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

MHP’li vekil Sırbistan vatandaşı çıktı: ‘Usulsüz şekilde aldı’ iddiası!

MHP’li vekil Sırbistan vatandaşı çıktı: ‘Usulsüz şekilde aldı’ iddiası!
Fenerbahçe’den Galatasaray’a cevap: ‘Paradoks’

Fenerbahçe’den Galatasaray’a cevap: ‘Paradoks’
Tepkilerin odağındaki gazeteci Mehmet Akif Ersoy'dan 'sansür' açıklaması: 'Arkadaşlar bir karar verin'

Tepkilerin odağındaki gazeteci Mehmet Akif Ersoy'dan 'sansür' açıklaması: 'Arkadaşlar bir karar verin'
Naci Görür uyardı: Deprem işini halletmemiz lazım aksi halde tarihin çöplüğüne gideriz

Naci Görür uyardı: Deprem işini halletmemiz lazım aksi halde tarihin çöplüğüne gideriz
AKP'nin harem selâmlık düzeni İzmir'de devam ediyor

AKP'nin harem selâmlık düzeni İzmir'de devam ediyor
ASELSAN’ın ilk otonom su altı aracı Deringöz göreve hazır!

ASELSAN’ın ilk otonom su altı aracı Deringöz göreve hazır!
CHP lideri Özgür Özel: 'DEM iktidara kaybettirme stratejisinden vazgeçti'

CHP lideri Özgür Özel: 'DEM iktidara kaybettirme stratejisinden vazgeçti'
Odine Solutions Teknoloji Tic. ve San. A.Ş. ne iş yapıyor, halka arzı ne zaman talep toplayacak, kaç lot verecek?

Odine Solutions Teknoloji Tic. ve San. A.Ş. ne iş yapıyor, halka arzı ne zaman talep toplayacak, kaç lot verecek?