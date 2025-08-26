Taciz iddiaları gündemdeydi: Dizinin kadrosundan çıkarıldı

Oyuncu Tayanç Ayaydın, 'Tozluyaka' dizisinde beraber rol aldığı Doğa Lara Akkaya'yı taciz ettiği iddia edilmiş ve Akkaya tarafından mesajları paylaşılmıştı.

Bunun ardından, Ayaydın "Yılbaşı gecesi bir meslektaşıma mesaj gönderdim. Bugün geriye dönüp baktığımda bu mesajın kötü niyet taşımamasına rağmen uygunsuz olarak algılanabileceğini görüyorum. Bunun için içtenlikle özür dilerim ama kimseyi taciz etmedim. Tepkiyi anladığım anda durdum. Tacizin hiçbir türlüsü kabul edilemez” demişti.

Bu sırada, bu sezon NOW TV ekranlarında yayınlanacak 'Ben Leman' dizisindeki partneri Burçin Terzioğlu ve rol arkadaşı Şebnem Sönmez de yaşananlara tepki göstermişti.

Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre, Tayanç Ayaydın ve yapım şirketi NTC Medya yollarını ayırdı. Dizide 'Genel Cerrah Demir'i başka bir oyuncu canlandıracak.