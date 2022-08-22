'Taciz' iddiası ortalığı karıştırdı: Taksi şoförü darbedildi
Balıkesir’in Bandırma ilçesinde 18 yaşındaki bir kadını taciz ettiği iddia edilen taksi şoförü darbedildi. Yaşanan arbedenin ardından, olayın mahkemeye taşındığı öğrenildi.
Bandırma ilçesindeki bir taksi durağında ticari taksi şoförlüğü yapan M.Z. (57), iddialara göre 18 yaşındaki bir kadına uzun bir süredir rahatsız edici ve cinsel içerikli mesajlar atması sebebiyle; kadının ağabeyi tarafından çalıştığı taksi durağında darbedildi.
MESAJLARI POLİSE GÖSTERDİLER
Olay yerine gelen polis ekiplerine, kadına atılan mesajlar gösterildi. Kadının ağabeyi, ticari taksi şoförü M.Z. hakkında şikayetçi olduklarını ifade etti. Polis ekipleri, şikayet üzerine taksi şoförünün ifadesini aldı.
Olay, mahkemeye intikal etti.
Video Haberler
- Çevreyi rahatsız edenlere moto kuryeden 'sağ kroşe'
- Sancaktepe'de tek katlı gecekondu alev alev yandı
- Ölüme meydan okudu: Kilometrelerce tersten gitti
- Göksu'yu canlı yayında bocalatan cevap
- Engelli maaşıyla geçinen yurttaş isyan etti
- Görenler şoke oldu!
- O anlar kamerada
- İHA muhabirinin zor anları
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Sarıyer'de İETT otobüsüne saldırı ,şoför istifa etti
En Çok Okunan Haberler
-
- Otobüs şoförünün ifadesi ortaya çıktı
- İstanbulkart'ta yeni dönem: Son tarih verildi
- Altılı masadan ortak açıklama
- Tanju Özcan'ın makam şoförü genel müdür olarak atandı
- Kız yurdunda ölüm tehlikesi
- 'Bir Bakan milletine bunu nasıl yapar?!'
- Üç isim için harekete geçildi
- Korkutan yeni bir salgın daha...
- Çip krizi sürüyor
- Katliam gibi kazada yeni gelişme!