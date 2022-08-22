'Taciz' iddiası ortalığı karıştırdı: Taksi şoförü darbedildi

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde 18 yaşındaki bir kadını taciz ettiği iddia edilen taksi şoförü darbedildi. Yaşanan arbedenin ardından, olayın mahkemeye taşındığı öğrenildi.

İHA
22 Ağustos 2022 Pazartesi, 12:07
'Taciz' iddiası ortalığı karıştırdı: Taksi şoförü darbedildi
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Bandırma ilçesindeki bir taksi durağında ticari taksi şoförlüğü yapan M.Z. (57), iddialara göre 18 yaşındaki bir kadına uzun bir süredir rahatsız edici ve cinsel içerikli mesajlar atması sebebiyle; kadının ağabeyi tarafından çalıştığı taksi durağında darbedildi.

MESAJLARI POLİSE GÖSTERDİLER

Olay yerine gelen polis ekiplerine, kadına atılan mesajlar gösterildi. Kadının ağabeyi, ticari taksi şoförü M.Z. hakkında şikayetçi olduklarını ifade etti. Polis ekipleri, şikayet üzerine taksi şoförünün ifadesini aldı.

Olay, mahkemeye intikal etti.


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