Oryantal Didem Kınalı, maruz bırakıldığı tacizi anlattı: 'Para takarken göğüslerime dokunmaya çalışanlar oluyordu'
Son dönemde sanatçıların konser esnasında yaşadığı ilginç olaylar hakkında konuşan oryantal Didem Kınalı, "Sahneye geç çıktığımda müşteriler leblebi atardı. Leblebiyi geçtim çoğu kez sahnede tacize uğradım. Para takarken göğüslerime dokunmaya çalışanlar oluyordu" ifadelerini kullandı.
'Oryantal Didem' olarak tanınan Didem Kınalı, önceki akşam Cihangir'de görüntülendi. Muhabirlerle sohbet eden Kınalı, sahnede yaşadığı zorluklardan, kıyafet tercihlerinden ve rapçi Murda'ya olan kırgınlığından bahsetti.
"LEBLEBİ ATARLARDI"
Sahnede yaşadığı zorluklardan bahseden Didem Kınalı, "Sahneye geç çıktığımda müşteriler leblebi atardı. Leblebiyi geçtim çoğu kez sahnede tacize uğradım. Para takarken göğüslerime dokunmaya çalışanlar oluyordu. Kulise gelen lüks hediyeler ve yemek davetlerinden hiç bahsetmiyorum bile" ifadelerini kullandı.
"GÜLŞEN'İ BEĞENİYORUM"
Habertürk'te yer alan habere göre; Gülşen'in hedef gösterilen sahne kostümlerine de değinen Didem Kınalı, kendisini çok beğendiğini ve yaptığı hareketleri doğru bulduğunu belirtti. Kınalı, "Yasaklar çözüm olmaz. Hem moda dediğimiz şey değişkendir. Moda çıplaklıksa eğer ona uymak istemem. Bedenime ne uyuyorsa onu giyerim" dedi.
"MURDA'YA KIRILDIM"
Didem Kınalı, rapçi Murda'nın sahnede kendisine para atan hayranına "Ben dansöz müyüm de para takıyorsun" açıklamasının sorulması üzerine ise "Dansöz kelimesi aşağılayıcı bir ifade olarak kullanıldığı için kırıldım" şeklinde konuştu.
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