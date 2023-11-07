Taciz şüphelisi sürücüye trafikte meydan dayağı

Yayınlanma: 07.11.2023 - 11:46

Güncelleme: 07.11.2023 - 11:56

İstanbul'un Sultangazi ilçesi Uğur Mumcu Mahallesi'nde saat 08.30 sıralarında iddiaya göre, işe gitmek için evden çıkan bir kadın, yolda yürüdüğü sırada otomobil sürücüsü Nusret K. tarafından takip edildi.

Kadını otomobiliyle dakikalarca takip eden Nusret K., zaman zaman sözlü tacizde de bulundu.

Daha sonra kadının yardım istemesi üzerine, çevredeki yurttaşlar otomobilin önünü kesti. Yurttaşlar, otomobilden indirdikleri Nusret K.'yi tekme ve yumruklarla darbetti.

GÖZALTINA ALINDI

Nusret K., ihbar üzerine olay yerine gelen polis tarafından gözaltına alındı.

Kadının Nusret K.'den şikayetçi olduğu öğrenilirken yaşananlar cep telefonu kameralarına yansıdı.