63 yaşındaki fırıncı, yanında çalışan 16 yaşındaki çocuğu taciz etti
Adana’da 63 yaşındaki fırıncı, annesi ve babası ayrı olduğu için dedesinin yanında yaşayan ve okul harçlığını çıkarmak için fırında çalışmaya başlayan 16 yaşındaki çocuğa “cinsel organını” göstererek taciz ettiği iddiasıyla tutuklandı. Çocuk o anları cep telefonuyla görüntüledi.
Editör notu: Taciz faili erkeğin ismi ve fotoğrafı, haberi servis eden İhlas Haber Ajansı (İHA) tarafından gizlenmiştir.
Yüreğir ilçesinde 28 Ekim günü, anne ve babası ayrı olduğu için dedesinin yanında yaşayan 16 yaşındaki lise 3. sınıf öğrencisi E.A.; bundan 3 ay önce okul harçlığını çıkarmak için bir fırında kasiyer olarak işe başladı.
İlk başlarda her şey normal giderken, son bir haftada işyeri sahibi 63 yaşındaki 3’ü kız 4 çocuk babası R.A. çocuğu elle ve sözle taciz etmeye başladı. Çocuğun fırın sahibini ittirmesine ve terslemesine rağmen bu devam etmeye başladı.
CİNSEL ORGANINI GÖSTERDİ
27 Ekim günü de kimse yokken bu kez fırın sahibi pantolonunu yırtıp çocuğa cinsel organını gösterdi. 28 Ekim günü de fırın sahibi yine cinsel organını gösterince bu kez E.A. bu anları cep telefonuyla görüntüleyip polis merkezine giderek fırıncıdan şikayetçi oldu.
TUTUKLANDI
Bunun üzerine polis fırına gelip şahsı gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şahıs “çocuğa cinsel istismar” suçundan tutuklandı.
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