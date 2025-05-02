Tacizci öğretmene verilen ceza bozuldu: ‘Çocukların çığlığı susturuldu’

Yayınlanma: 02.05.2025 - 10:59

Güncelleme: 02.05.2025 - 11:01

Şırnak’ın Cizre ilçesinde 43 çocuğu taciz ettiği iddiasıyla yargılanan okul müdür yardımcısı Burak Ercan’a verilen 3 yıl 9 ay hapis cezası, istinaf mahkemesi tarafından bozuldu. Karar, kamuoyunda ve eğitim çevrelerinde büyük tepkiyle karşılandı. Eğitim Sen, “Fail korundu, çocukların çığlığı bastırıldı” açıklamasını yaptı.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre; Cizre’de bir okulda görev yapan müdür yardımcısı Burak Ercan, öğrencileri taciz ettiği iddiasıyla yargılanmış ve yerel mahkeme tarafından 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Ancak dosya istinaf mahkemesine taşındı ve verilen ceza, usul ve gerekçeyle bozuldu. Kararın ardından failin serbest kalabileceği ihtimali gündeme geldi.

43 ÖĞRENCİ, AYNI ÖĞRETMENİ SUÇLADI

Soruşturma sürecinde 43 öğrencinin Burak Ercan hakkında benzer beyanlarda bulunduğu ve bazı ifadelerde failin davranışlarının sistematik nitelik taşıdığı ortaya çıkmıştı. Ailelerin ve çocukların korku içinde verdikleri ifadeler kamuoyunun vicdanını sarsmış, davaya çok sayıda sivil toplum örgütü ve baro temsilcisi müdahil olmuştu.

EĞİTİM SEN: “BU KARAR, CESARETİ FAİLE VERİYOR”

Eğitim Sen, istinaf mahkemesinin kararına sert tepki gösterdi. Sendikadan yapılan açıklamada, “Bu karar, mağdur çocuklara değil, failin cesaretlendirilmesine hizmet eder. Eğitim kurumları, çocuklar için güvenli alanlar olmak zorundadır. Tacizciyi değil, çocuğu koruyun” ifadeleri yer aldı.

“YARGI ÇOCUK HAKLARINA SIRTINI DÖNEMEZ”

Çocuk hakları savunucuları ve hukukçular, kararı temyize götürmeye hazırlanıyor. Avukatlar, istinafın bozma gerekçesinin kamuoyuna açıklanması gerektiğini belirterek, “Çocukların sesini duymayan bir yargı düzeni, toplumsal çürümeye hizmet eder” uyarısında bulundu.