Tacize işlem yok!

Yayınlanma: 31.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 31.12.2024 - 04:00

Amasya Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi son sınıfta okuyan A.E., K.A., K.B. isimli üç kız öğrenci Antalya’da staj sırasında taciz edildiklerini iddia etti. Öğrencilerin aileleri 27 Kasım 2024’te il milli eğitim müdürlüğüne ilgili okul idarecileri ve sorumlular hakkında şikâyet dilekçesi verdi. Olayın okul rehberlik servisine yansıması sonucu yaşandığı iddia edilen taciz, jandarmaya bildirilerek öğrencilerin ifadesi alındı.

Cumhuriyet 6 Aralık 2024’te olayı haber yapmış, bunun üzerine Amasya Valiliği’nden “Adli ve idari soruşturma başlatılmıştır” açıklaması gelmişti. Olayın açığa çıkması ve velilerin bir ay önce okul idarecileri hakkında şikâyet dilekçesi vermelerine karşın, sorumlular hakkında henüz bir işlem yapılmadığı, soruşturma kapsamında tacize uğradığını iddia eden üç kız öğrencinin ifadesinin alınmadığı ortaya çıktı.

ÜÇ YIL ÖNCE DE YAŞANMIŞ

Okuduğu okulun uygulama otelinde üç yıl önce de defalarca tacize uğradığını, olayın üç yıl önce idare tarafından katıldığını, şimdi tekrar aynı sürecin yaşandığını belirten öğrenci A.E. Cumhuriyet’e konuştu. Okul pansiyonunda kaldığını, camdan atlamaması için pansiyonun birinci katına alındığını belirten A.E., “Eski müdür Y. M’nin tacizden görevden alındığını duydum ancak müdür yardımcısı L. A. hâlâ okulda görevinin başında. Onu görünce üç yıl önce yaşadığım olayı yaşıyorum. Müdür odasındaki kamera kayıtların ne olduğu açıkça gözüküyordu. L.A. bana ‘Bundan bir şey olmaz, boşuna polisi aramayalım, savcı bir şey yapmaz, adınız çıkar’ diyerek olayı kapatmıştı. Psikolojim bozuldu, sürekli kriz geçiriyorum. Pansiyonda camdan atlamaya kalkışmışım, o nedenle benim yatağımı birinci kata indirdiler” Bana bunu yaştan, olayın üzerini kapatmaya çalışan, sessiz kalan sorumlu idarecilerin gereken cezaları almalarını istiyorum” ifadelerini kullandı.

İKİNCİ KEZ ŞİKAYETÇİ OLDU

Öğrenci A.. jandarmayı arayıp sorumlu idareciler hakkında işlem yapılması için dün yeniden şikâyette bulundu. kula gelen jandarma okul rehber öğretmenin yanında öğrencinin tekrar ifadesini aldı.