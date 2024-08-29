TAG sürücülerinden 'UKOME' protestosu

TAG sürücüleri, İstanbul'da taksi sorununa yönelik UKOME'nin aldığı kararlara karşı eylem düzenledi. Sürücüler yeni 2.500 'sadece appler için taksi' ihalesine onay verilmesine karşı çıkıyor.

İHA
Yayınlanma: 29.08.2024 - 11:09
TAG sürücülerinden 'UKOME' protestosu
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TAG sürücüleri, İBB'nin UKOME toplantısında alınan kararlara dair protesto eylemi düzenledi.

İBB'nin Çırpıcı Sosyal Tesisleri onunde toplanan kalabalık nedeniyle polisler guvenlik acisindan Çırpıcı Parkı'nın tum girislerini kapattı.

Parkın içinden metroya ulasmak isteyen yurttaşlar zor anlar yasadi.

'İSTANBULLUYU DAHA DA MAĞDUR EDECEK'

TAG Sürücüsü Oğuz Alper Öktem, konuya ilişkin sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

Ulaştırma Bakanlığı’nın 5 yıllık inadı bitti. İBB kazandı. Vatandaş kaybetti. 

Bugün İBB’nin kanuna aykırı, İstanbulluyu daha da mağdur edecek yeni 2.500 “sadece appler için taksi” ihalesine onay çıkıyor. 

Vücuda giren mikrobun çözümü daha çok mikrop diyorlar. Daha büyük rant ile taksi sorunu çözülecekmiş. Yazık memleketime, yazık.

Buğra Gökçe ve Gürkan Akgün, hakkında onlarca usülsüzlük iddiası olan Bitaksi’nin sahibi Nazım Salur’a resmen rant için İstanbul’u peşkeş çekiyor. Daha mücadelemiz yeni başlıyor.


UKOME haberleri

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