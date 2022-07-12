Tahıl krizi zirvesi İstanbul’da yapılacak
Rusya Dışişleri Bakanlığı, tahıl krizinin çözümü için yeni görüşme turunun yarın İstanbul’da yapılacağını açıkladı.
Rusya'nın Ukrayna işgali 139. günde sürerken, iki ülkeden heyetlerin tahıl krizinin çözümü için yarın Türkiye'de görüşeceği bildirildi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Rus ve Ukraynalı heyetlerin yanı sıra Birleşmiş Milletler ve Türkiye'den de yetkililerin katılacağı görüşmeler yarın İstanbul'da gerçekleştirilecek.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile telefon görüşmelerinde, Karadeniz’de tahıl ihracı için güvenli koridorlar oluşturulması konusunu ele almıştı.
Dünyanın önde gelen tahıl üreticilerinden Ukrayna'nın tahıl ihraç edememesi, gıda fiyatlarının artmasına ve dünyada gıda krizinin patlak vereceği endişesine yol açtı. Rusya ise gıda krizinden sorumlu olduğunu reddederek gıda arz sorunlarından Batılı ülkelerin işgal nedeniyle başlattığı yaptırımları sorumlu tutuyor.
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