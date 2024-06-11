Tahir Elçi cinayetinin karar duruşması yarın görülecek

Yayınlanma: 11.06.2024 - 12:58

Güncelleme: 11.06.2024 - 12:58

Eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi cinayetinin karar duruşması yarın Diyarbakır 10’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

Savcı sanık 3 polis memuru için beraat istemişti

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca 25 Nisan’da mahkemeye sunulan mütalaada, ''Tahir Elçi’nin nereden geldiği tam olarak tespit edilemeyen bir kurşunla hayatını kaybettiği, tutuksuz yargılanan sanık polisler hakkında ayrı ayrı beraat kararı verilmesini, firari sanık PKK’lı terörist Uğur Yakışır'ın 2 polisi öldürmek ile devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak'' iddiasıyla cezalandırılması istedi.

Duruşmaya ilişkin konuşan Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren, davanın ''karar aşamasında olmadığını'' ileri sürdü.

“ARAŞTIRILMASI GEREKEN HUSUSLARI TALEP EDECEĞİZ”

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın davaya ilişkin daha önce verdiği mütalaayı değerlendiren Eren, ''Bu mütalaada, sanık polis memurlarının beraati talep ediliyor. Biz, bu davanın henüz mütalaa verilecek bir aşamada olmadığını, mahkemenin cinayeti aydınlatması konusunda araştırması, toplaması, incelemesi gereken delillerin olduğunu savunuyoruz. Ama bir şekilde bu davanın bir an önce sonuçlanması konusunda mahkemenin çabası olduğu kanaatindeyiz. Biz, yarınki duruşmada bu davada araştırılması gereken hususları talep edeceğiz. Şu ana kadar mahkemenin tavrı, başsavcılığın sunduğu mütalaa, bir şekilde dava dosyasını cezasızlıkla sonuçlanması konusunda isteği ve tutumu bize maalesef bize hissettiriyor'' dedi.

Eren, duruşmayı Türk Barolar Birliği, uluslararası hukuk kuruluşları, birçok kentin baro başkanı, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri ve Tahir Elçi’nin eşi CHP İstanbul Milletvekili Türkan Elçi’nin takip edeceğini bildirdi.

CHP, duruşmayı takip için bir heyet görevlendirdi. Duruşmayı CHP adına Ankara milletvekilleri Aliye Timisi Ersever ile Okan Konuralp, Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, İzmir milletvekilleri Sevda Erdan Kılıç ile Yüksek Taşkın, Muğla Milletvekili Cumhur Uzun ve Trabzon Milletvekili Sibel Suiçimez takip edecek.