CHP'li Tanrıkulu'ndan 'Tahir Elçi' tepkisi: Sanıkların nasıl korunduğunu çok açık biçimde ortaya koyuyor

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu bugün görülen Tahir Elçi Davası'nda savcı mütalaasında tahliye talep edilmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Tanrıkulu ''Bu mütalaa aslında Tahir Elçi'nin öldürülmesine ilişkin soruşturmanın nasıl yanlış yürütüldüğünü, hukuka uygun davranılmadığını, delillerin toplanmadığını, delillerin karartıldığını ve kamu görevlisi olan sanıkların nasıl korunduğunu çok açık biçimde ortaya koyuyor'' ifadelerini kullandı.

ANKA
Yayınlanma: 29.04.2024 - 16:56
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Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi'nin 28 Kasım 2015’te öldürülmesine dair açılan davada, sanık üç polis memuru hakkındaki mütalaasında beraat yönünde görüş bildirdi.

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, “Diyarbakır Barosu Başkanımız Tahir Elçi'nin öldürülmesine ilişkin davada mütalaa bugün savcı tarafından dosyaya sunuldu. Bu mütalaa aslında Tahir Elçi'nin öldürülmesine ilişkin soruşturmanın nasıl yanlış yürütüldüğünü, hukuka uygun davranılmadığını, delillerin toplanmadığını, delillerin karartıldığını ve kamu görevlisi olan sanıkların nasıl korunduğunu çok açık biçimde ortaya koyuyor” dedi. 

''SANIKLARIN NASIL KORUNDUĞUNU AÇIK BİÇİMDE ORTAYA KOYUYOR''

Tanrıkulu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Diyarbakır Barosu Başkanımız Tahir Elçi'nin öldürülmesine ilişkin davada mütalaa bugün savcı tarafından dosyaya sunuldu. Dört sayfalık mütalaa benim de elimde. Dikkatlice okudum. Bu mütalaa aslında Tahir Elçi'nin öldürülmesine ilişkin soruşturmanın nasıl yanlış yürütüldüğünü, hukuka uygun davranılmadığını, delillerin toplanmadığını, delillerin karartıldığını ve kamu görevlisi olan sanıkların nasıl korunduğunu çok açık biçimde ortaya koyuyor.'' 

''DELİLLER KARARTILDI''

CHP'li Tanrıkulu yapmış olduğu açıklamada ''Tahir Elçi katledildi, neredeyse canlı yayında herkesin gözleri önünde katledildi. Birçok delil olmasına rağmen o deliller karartıldı ve toplatılmadı. Tanıklar dinlenmedi. 'Bu bir siyasi cinayettir' diyen Davutoğlu dinlenmedi ve sonuçta karar aşamasına geldi. 12 Haziran'da duruşma Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi’nde olacak. Bizler de orada olacağız. Bu cinayetin gerçek failleri ortaya çıkana kadar da mücadele etmeye devam edeceğiz. Ben Diyarbakır Barosu’nun eski başkanı olarak tüm meslektaşlarımızı 12 Haziran'da Diyarbakır'da duruşmaya bekliyorum”'' dedi.


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