Tahliye edilen binanın önündeki istinat duvarına 'geçici dolgu' yapıldı

Yayınlanma: 28.04.2025 - 17:39

Güncelleme: 28.04.2025 - 17:39

Serdivan ilçesi Otuzikievler Mahallesi 825. Sokak'ta 25 Nisan gecesi kolonlarından gelen sesler nedeniyle 8 ailenin yaşadığı 3 yıllık 4 katlı bina boşaltıldı. İncelemede; boşaltılan binanın önündeki istinat duvarının altının boş olduğu, bu nedenle 4 katlı binada kayma ve çökme riski oluştuğu tespit edildi. Yapımına başlanan binanın temel alanı yanındaki istinat duvarında kırık oluştuğu, tahliye edilen apartman önünde de çökmeler meydana geldiği görüldü.

VİNÇ İLE DESTEK SAĞLANDI

Ortadan kırılan ve yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya olan istinat duvarına vinç ile destek sağlandı. Serdivan Belediyesi ekipleri de çöken istinat duvarının önünü toprak ve kaya parçaları ile doldurularak geçici önlem aldı. İstinat duvarının yıkılacağı, yerine sağlam kazıklarla güçlendirilmiş yeni bir duvar yapılacağı öğrenildi. Diğer yandan tahliye edilen apartman sakinleri yeniden evlerine döndü.

"ORTALAMA 55-60 KAMYON AĞIR MALZEME YÜKLENDİ"

Binada oturan Atakan Akbulut, "Serdivan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü istinat duvarının öne gelmemesi için ortalama 55-60 kamyon ağır malzeme yükledi. Bunların altı komple kaya dolu. İstinat duvarının yenilenmesi için çalışıyorlar. Üniversiteden hocalar geldi, bilirkişilerin raporlarını tuttular. Binada en ufak bir problem olmadığı söylendi ve oturulabilir kararı verdiler. Ama tabii toprakla birlikte bizim altyapımız da çöktü. Elektrik, su, doğal gaz hepsi ayrıldı binadan. Geçtiğimiz iki gün içerisinde Serdivan Belediyesi bütün bağlantıları yaptı ve elektrik, su, doğal gazımız geldi. Dün akşamdan itibaren de herkes kendi evinde kaldı. İlerleyen süreçlerde istinat duvarımızın yenilenmesi gündemde, onu bekliyoruz. Buraya yeniden bir bina olacak mı onun kararını yetkililer verecek" dedi.

"TEDİRGİNLİĞİM VAR"

Binada 40-42 kişinin yaşadığını ifade eden Akbulut, "1999 depremini gördük, biraz alışkınız ama hem kendim hem de çocuklarım için tedirginliğim var. Sonuçta istinat duvarı tam yapılmış durumda değil. Şimdilik bir önlem alındı ama belediyemizden, bu istinat duvarının yenilenip, yerine daha sağlam bir duvar yapılmasını talep ediyoruz. Çünkü burada temel kazılana kadar bizim hiçbir sıkıntımız yoktu. Duvar ilk çatladığında oluşan yarıktan yaklaşık yarım saat 40 dakika kadar su aktı. O suya da 'Doğal kaynak suyu' dediler ama elektrik, doğal gaz, su kazılarını yaparken öyle bir suyun olmadığını gördük. İsteğimiz; daha sağlam bir istinat duvarının yapılması, çocuklarımızla korkusuz ve huzurlu bir şekilde yaşamak. Başkanımız geldi bizzat, teker teker bölgeyi dolaştı. Anahtar teslimden sonra gelip bahçede bizimle beraber çay içeceklerini de taahhüt ettiler. O günleri bekliyoruz" diye konuştu.