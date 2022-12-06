Bursa'da hareketli saatler... Çökme tehlikesi olan 4 katlı bina boşaltıldı

06 Aralık 2022 Salı, 17:45

Bursa'nın İznik ilçesi Maltepe Caddesi Cambaz Sokak’ta Ali Sevim’e ait 4 katlı binada yanındaki hafriyat kazısı sebebiyle kayma meydana geldi. Binadan gürültü gelmesi üzerine yıkılma ihtimaline karşı ekipler tedbir alarak binayı boşalttı.

15 yıllık olduğu öğrenilen binanın yan taraftaki inşaat kazısından kaynaklı kaydığı iddia edildi.

Binanın altı kısmının da dükkan olarak kullanıldığı öğrenildi.