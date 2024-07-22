Tahliye talebi reddedilmişti: Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu isyan etti!

Tutuklanan Dilan Polat'ın bugün görülen karar duruşmasında tahliye talebi kabul edilmemişti. Karara isyan eden ablası Sıla Doğu, "Kardeşim bitmiş durumda, kemikleri çıkmış" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.07.2024 - 19:38
Tahliye talebi reddedilmişti: Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu isyan etti!
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Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarından dolayı tutuklanan Dilan Polat’ın, cezaevinde zor günler geçirdiği öne sürülüyor. Yaşadığı sıkıntılı günler nedeniyle yemek yemekte zorlanan Polat’ın hızla kilo vermeye başladığı iddia edildi.

Açtığı yayında Dilan Polat'ın cezaevindeki durumunu anlatan gazeteci Emrullah Erdinç, "Dilan Polat'ın uzun zamandır doğru düzgün yemek yemediği, kilosunun da düştüğü gelen bilgiler arasında. Tahliye kararı beklediği günlerde çıkmadığında da morali en dip seviyelere düşüyor" ifadelerini kullandı. 

Erdinç'in yayınına yorum yapan Dilan Polat'ın ablası Sıla Doğu da "Kardeşimin görüşünden çıktım. Bitmiş durumda, eridi. 47 kilo... Kemikleri çıkmış artık yeter adil karar verilsin" diyerek isyan etti.


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