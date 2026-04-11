Tahliye vaadi’ iddiasıyla gündeme gelen eski AKP’li Birinci hakkında iddianame: ‘2 milyon dolar’ davası

BB’YE yönelik soruşturmalar devam ederken soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Murat Kapki ile cezaevinde görüştüğü ve kendisinden serbest bırakılması karşılığında 2 milyon dolar istediği iddia edilen avukat Mücahit Birinci, geçtiğimiz ağustos ayında savcılıkta verdiği ifadenin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yaşanan gelişmelerin ardından AKP İstanbul İl Başkanlığı, parti üyesi avukat Birinci’nin disipline sevk edilmesine karar verdi. Birinci, ihraç talebinin ardından geçtiğimiz eylül ayında partisinden, “Sayın cumhurbaşkanımızı rahatlatmak için” diyerek istifa ettiğini duyurdu. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Birinci’nin “görevi kötüye kullanma” suçundan yargılanması talep edildi. İddianamede yer alan bilgilere göre; Birinci’nin, tutuklu bulunan müşteki Murat Kapki’nin avukatlığını üstlendikten sonra cezaevinde yaptığı görüşmede, Kapki’ye “gerçeğe aykırı ifade vermesi” yönünde telkinde bulunduğu öne sürüldü. İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi iddianameyi kabul etti. Birinci, 8 Eylül 2026 tarihinde hâkim karşısına çıkacak.

İBB davası kapsamında tutuklu yargılanan Kapki’nin, “etkin pişmanlık” ifadesini geri çekme talebiyle duruşmadan yaklaşık bir hafta önce mahkemeye sunduğu dilekçede, Birinci’ye ilişkin iddialara yer verdiği ortaya çıkmıştı.

‘BANA SÖYLENEN SÜRE 2 HAFTA’

Adliye muhabirleriyle bir araya gelen İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez, yeni nesil çeteler ve belediyelere yönelik operasyonlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Dönmez, “Büyükçekmece, Gaziosmanpaşa ve Bayrampaşa belediyelerine yönelik soruşturmaların sonuna geldik, davalarını yakın zamanda açmış olacağız. Bana söylenen süre 2 hafta. Bu sürenin sonunda davalar açılmış olacak Uşak ve Kuşadası soruşturmaları aynı şekilde devam ediyor” dedi. Ünlülere yönelik “uyuşturucu” ve “fuhuş” soruşturmalarında 30’un üzerinde tutuklu olduğunu ve yeni operasyonlar olacağını dile getirdi.