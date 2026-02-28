Tahran Büyükelçiliği'nden İran'daki Türk vatandaşlarına 'güvenlik' uyarısı

ABD ve İsrail'in İran'da başta başkent Tahran olmak üzere ülkenin çeşitli noktalarına yönelik hava saldırısı başlatması üzerine Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği'nden bir uyarı açıklaması geldi.

İran'daki Türk vatandaşlarına hitaben yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Son gelişmeler bağlamında İran’daki güvenlik durumu hassasiyet arz etmektedir. Bu itibarla İran’da bulunan vatandaşlarımızın güvenli bölgede kalmaları, askeri alanlardan ve binalardan uzak durmaları, dışarı çıkmaktan imtina etmeleri ve İran’a seyahat edecek vatandaşların acil durumlar hariç seyahatlerini ertelemeleri tavsiye edilmektedir. Türkiye-İran sınır kapıları açık olup vatandaşlarımızın karayoluyla ülkemize intikal etmesi mümkündür.

Gelişmelere dair olabilecek duyuruların, Bakanlığımız ile İran'daki temsilciliklerimizin resmi web sitelerinden ve sosyal medya hesaplarından takip edilmesinde yarar bulunmaktadır."